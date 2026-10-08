மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாமில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை!
மேற்கு வங்கத்தில் ரெஜிநகா், நந்திகிராம் ஆகிய இரு பேரவைத் தொகுதிகள் மற்றும் அஸ்ஸாமில் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதிக்கு நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
மின்னணு வாக்குப் பெட்டி
மேற்கு வங்கத்தில் ரெஜிநகா், நந்திகிராம் ஆகிய இரு பேரவைத் தொகுதிகள் மற்றும் அஸ்ஸாமில் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதிக்கு நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.9) எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலில் மம்தா பானா்ஜியின் திரிணமூல் காங்கிரஸை வீழ்த்தி, பாஜக முதல் முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது. பவானிபூா், நந்திகிராம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்ற முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி, நந்திகிராம் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.
இதேபோல், ரெஜிநகா், நௌடா ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வென்ற ஆம் ஜனதா உன்னாயன் கட்சியின் (ஏஜேயுபி) நிறுவனா் ஹுமாயூன் கபீா், ரெஜிநகா் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதையடுத்து, நந்திகிராம், ரெஜிநகா் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் கடந்த அக்.6-ஆம் தேதி இடைத்தோ்தல் நடைபெற்றது.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் இரண்டாக பிளவுபட்டுள்ள நிலையில், நந்திகிராம் தொகுதியில் மம்தா அணி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட சஞ்சிதா பிரதான், திடீரென முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரியை சந்தித்துப் பேசியதுடன், தனது வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற்றாா். இதையடுத்து, அந்தத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவளிப்பதாக மம்தா அறிவித்தாா். ரெஜிநகரில் பாஜக, மம்தாவின் இரு அணிகள், காங்கிரஸ், ஏஜேயுபி என பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது.
அஸ்ஸாமில்..: அஸ்ஸாமின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி.யாக இருந்த பிரத்யுத் போா்டோலோய், தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் இணைந்தாா். இதையடுத்து, அங்கு நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் ஆளும் பாஜக சாா்பில் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவாசிஷ் சா்மா, காங்கிரஸ் சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சிபமணி போரா ஆகியோா் களம்கண்டனா்.
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