ராகுல் காந்திக்கு எதிராக பாஜக மகளிரணி போராட்டம்
மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி பெண் காவலா்களிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாக குற்றஞ்சாட்டி மத்திய தில்லியின் டிடியு மாா்க்கில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமையகத்திற்கு அருகே பாஜக மகளிரணியினா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ராகுல் காந்திக்கு எதிராக டிடியு மாா்க்கில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தின் முன் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மகளிரணி.
மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி பெண் காவலா்களிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாக குற்றஞ்சாட்டி மத்திய தில்லியின் டிடியு மாா்க்கில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமையகத்திற்கு அருகே பாஜக மகளிரணியினா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ராகுல் காந்திக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு, ஐடிஓ சந்திப்பிலிருந்து காங்கிரஸ் தலைமையகத்தை நோக்கிச் சென்ற போராட்டக்காரா்களைக் காவல்துறையினா் தடுத்து நிறுத்தினா்.
போராட்டக்காரா்கள் முன்னேற முயன்றபோது, தில்லி பெண் காவலா்கள் மனிதச் சங்கிலி அமைத்து அவா்களைத் தடுத்தனா்.
தெருவோரப் போராட்டத்தின்போது ராகுல் காந்தி ஒரு பெண் காவலரை தவறான முறையில் தொட்டதாகவும், ஒரு காவலரை தாக்கியதாகவும் பாஜக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. மேலும், காங்கிரஸ் தலைவா்களின் இச்செயல் ஆணாதிக்கத்தை ஒழிப்போம் என்ற அவா்களின் முழக்கத்திற்கு முரணாக அமைந்துள்ளதாகவும் பாஜக விமா்சித்துள்ளது.
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