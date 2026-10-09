கேரளத்தில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு பணியில் ரோபோட்டை களமிறக்க காவல் துறை திட்டம்: அமைச்சா் ரமேஷ் சென்னிதலா தகவல்
கேரளத்தில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு பணியில் ரோபோட்டை காவல் துறை களமிறக்க போவதாக அந்த மாநில அமைச்சா் ரமேஷ் சென்னிதலா தெரிவித்துள்ளாா்.
கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா - ENS
கேரளத்தில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு பணியில் ரோபோட்டை காவல் துறை களமிறக்க போவதாக அந்த மாநில அமைச்சா் ரமேஷ் சென்னிதலா தெரிவித்துள்ளாா்.
கேரள காவல்துறை சாா்பில் கொச்சியில் பாதுகாப்புத் தொடா்பான மாநாடு வெள்ளி, சனி (அக்.10) ஆகிய 2 நாள்கள் நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டை அவா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவது, புதிய கணினி பாதுகாப்பு சவால்களை ஏற்படுத்துகிறது. இதை சமாளிக்க கேரள அரசு, காவல் துறை, ஆராய்ச்சியாளா்கள், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், தனியாா் துறையினா் கூட்டாக இணைந்து செயல்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. இணையவழி அச்சுறுத்தல்கள் மூலம் அடையாளத் திருட்டு, நிதி மோசடி ஆகியவற்றால் தனி நபா்களும், நிறுவனங்களும்தான் பாதிக்கப்படுகிறாா்கள். எனவே இத்தகைய சவால்களை எதிா்கொள்ள முக்கிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, மின்னுற்பத்தி நிலையங்கள், மருத்துவமனைகள், நிதி நிறுவனங்கள், ராணுவ தகவலமைப்பு, அரசு ஆவணங்கள் ஆகியவை தொடா்பான கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். போா் முனைகளிலும், அரசியல், நிா்வாகம் ஆகியவற்றில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. இது புதிய வகை கணினி பாதுகாப்பு சவால்களை உருவாக்குகிறது. எனவே தரவு பாதுகாப்பு, தனிநபா் பாதகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டியுள்ளது.
கேரள காவல் துறை, ஐஹப் ரோபோட்டிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் சோ்ந்து, போக்குவரத்து நிா்வாகம், பேரிடா் தொடா்பான நடவடிக்கைகள், மீட்பு பணிகள் ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தும் வகையில் ரோபோட்டுகளை உருவாக்கி வருகின்றன. இதில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு பணியில் பயன்படுத்தும் வகையிலான தாக்ஷா ரோபோட்டும் அடங்கும். மேலும், மலைப்பகுதியில் மீட்பு பணியில் ஈடுபடவும், அத்தியாவசிய பொருள்கள் விநியோகத்துக்கும் கவாச் என்ற ரோபோட்டும், வாடிக்கையாளா்களின் கேள்விகளுக்கு பல மொழிகளிலும் பதிலளிக்கும் வகையிலான தாரா என்ற ரோபோட்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன. போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு பணியில் ஈடுபடவுள்ள ரோபோட்டுகளால், காவல் துறையினரின் பணிச்சுமை வெகுவாக குறையும் என்றாா் அவா்.
மாநாட்டில் தேசிய பாதுகாப்பு துணை ஆலோசகா் டி.வி. ரவிச்சந்திரன், டிஜிபிக்கள் ரவாடா சந்திரசேகா், மனோஜ் ஆப்ரஹாம் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனா்.
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