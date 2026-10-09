நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு நரேந்திர மோடி பெயர்!
நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு நரேந்திர மோடியின் பெயர் சூட்டப்படுவது பற்றி...
நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடி (கோப்புப்படம்) - ANI
நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்தை ’நரேந்திர மோடி சர்வதேச விமான நிலையம்’ எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளதாக உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்துள்ளார்.
கடந்தாண்டு மார்ச் 28 ஆம் தேதி, லக்னெள அருகே ஜெவாரில் சர்வதேச விமான நிலையத்தை பிரதமர் மோடி திறந்துவைத்தார். பின்னர், ஜூன் 15 முதல் விமான சேவை இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இந்த விமான நிலையத்தின் பெயரை ’நரேந்திர மோடி சர்வதேச விமான நிலையம்’ என மாற்றுவதற்கு உ.பி. அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக யோகி ஆதித்யநாத் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், லக்னெள விமான நிலையம் உத்தரப் பிரதேசத்தின் மிகப்பெரிய விமான நிலையமாகவும், நாட்டின் முக்கிய விமானப் போக்குவரத்து மையமாகவும் உருவெடுக்கவுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த விமானம் ரூ. 11,282 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டது. முதல்கட்டமாக ஆண்டுக்கு 1.2 கோடி பயணிகளை கையாண்டு வருகின்றது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் 7 கோடி பயணிகளை கையாளும் வகையில் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர்.
இங்கு அகலமான விமானங்களைக் கையாளும் 3,900 மீட்டர் நீளமுள்ள ஓடுபாதை நவீன சிக்னல் அமைப்புகளுடன் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த விமான நிலையத்தில் ஒரு ஓடுபாதை மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், இரு முனைகளிலும் ஐஎல்எஸ் அமைப்பு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், காற்றின் நிலையைப் பொறுத்து எந்த திசையிலிருந்தும் விமானத்தை தரையிறக்க முடியும்.
Summary
Noida International Airport named after Narendra Modi International Airport!
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