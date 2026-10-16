தொகுதி மறுவரையறை மசோதா! அக்டோபர் இறுதியில் நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமர்வு?
அக்டோபர் இறுதியில் நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமர்வு கூடவுள்ளதாக வெளியாகும் தகவல் பற்றி...
நாடாளுமன்றம் - ANI
மகளிர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான மசோதாக்களை நிறைவேற்ற இந்த மாத இறுதியில் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரைக் கூட்ட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகின்றன.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடா் கடந்த ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கி ஆக.13 வரை நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத் தொடரில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீண்டும் கொண்டுவரப்படும் என்ற ஊகங்கள் வெளியாகின. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு மத்தியில் மொத்தம் 12 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், மகளிா் இடஒதுக்கீடு மசோதா மீண்டும் கொண்டுவரப்படவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆக.13-இல் இரு அவைகளும் தேதி குறிப்பிடாமல் அவைத் தலைவா்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. வழக்கமாக நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடா் இவ்வாறு ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிறகு 4-5 நாள்களில் கூட்டத் தொடரை முறைப்படி முடித்துவைக்கும் அறிவிப்பை குடியரசுத் தலைவா் வெளியிடுவாா். ஆனால், மழைக்கால கூட்டத் தொடா் ஒத்திவைக்கப்பட்டு 2 மாதங்களாகியும் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
இதனால் புதிய அமா்வை கூட்டாமலேயே மகளிா் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை கொண்டுவர மத்திய அரசு விரும்புகிறது என்ற ஊகங்கள் வலுவடைந்த நிலையில், அக்டோபர் இறுதியில் நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமர்வை கூட்ட மத்திய அரசு முடிவெடுத்திருப்பதாக ஆங்கில ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு போதிய ஆதரவு?
2029 மக்களவைத் தோ்தலில் இருந்து 33 சதவீத மகளிா் இடஒதுக்கீட்டை அமலாக்குவதுடன், அதற்கேற்ப மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 வரை அதிகரிக்க வகை செய்யும் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 131-ஆவது திருத்த மசோதா, கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமா்வில் கொண்டுவரப்பட்டது.
அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா நிறைவேற மொத்த உறுப்பினா்களின் (543) எண்ணிக்கையில் 50 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட வாக்குகளும், வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்கும் உறுப்பினா்களில் மூன்றில் இரு பங்கு பெரும்பான்மை வாக்குகளும் தேவை. ஆனால், மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பில் மூன்றில் இருபங்கு பெரும்பான்மை வாக்குகள் கிடைக்கப் பெறாததால் தோல்வியடைந்தது.
இந்த நிலையில், மீண்டும் மசோதாக்களை தாக்கல் செய்யும் போது, அதனை நிறைவேற்ற தேவையான ஆதரவை மத்திய அரசு உறுதி செய்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்காக, திரிணமூல் காங்கிரஸின் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்தியா கூட்டணியிலிருந்து விலகியுள்ள திமுகவின் 22 எம்.பி.க்கள், சிறிய கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் ஆகியோரின் ஆதரவையும் உறுதி செய்ய மத்திய அரசு தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறையும் என்று திமுக எதிா்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், அவர்களின் ஆதரவை உறுதி செய்ய, அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரே சீராக 50 சதவிகித தொகுதிகள் அதிகரிப்பு என்ற அம்சத்தை இணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
Summary
Constituency Delimitation Bill! A special session of Parliament at the end of October?
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