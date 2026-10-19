இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை! ஐக்கிய அரபு அமீரக துணை பிரதமர் இந்தியா வருகை!
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துணை பிரதமர் அல் நஹ்யான், இந்தியா வந்தடைந்தது குறித்து...
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துணை பிரதமர் அல் நஹ்யானுடன் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் - X | Jaishankar
இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துணை பிரதமர் ஷேக் அப்துல்லா பின் சயீத் அல் நஹ்யான் இந்தியாவுக்கு வந்தடைந்தார்.
இருநாள் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வருகை தந்த அல் நஹ்யானை மும்பை விமான நிலையத்தில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வரவேற்றார்.
இதுகுறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துணை பிரதமர் ஏ.பி. ஜாயிதை மும்பைக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி. நம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான பேச்சுவார்த்தைகளை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஐக்கிய அரபு அமீரக துணை பிரதமருடன் ஜெய்சங்கர் செவ்வாய்க்கிழமை பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ள நிலையில், இந்தச் சந்திப்பில் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான வர்த்தகம், எரிசக்தி, பாதுகாப்பு ஆகிய முக்கிய துறைகளில் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து கலந்தாலோசிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
EAM Jaishankar welcomes UAE’s Foreign Minister Al Nahyan in Mumbai
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