அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் இன்று இந்தியா வருகை! மும்பை 26/11 தாக்குதலில் பலியான வீரர்களுக்கு நினைவஞ்சலி!
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, இந்தியா வருகை தருவது குறித்து...
மார்கோ ரூபியோ - கோப்புப் படம்
இந்தியாவுடனான இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ இன்று (அக். 20) இந்தியாவுக்கு வருகிறார்.
கடந்த மே மாதம், இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ஆகிய 4 நாடுகளை உறுப்பினா்களாக கொண்ட நாற்கர (க்வாட்) நாடுகள் அமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சா்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியா வந்த ரூபியோ, தற்போது இரண்டாவது முறையாக பயணம் மேற்கொள்கிறாா்.
இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான எரிசக்தி, வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு, முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள் ஆகிய துறைகளில் இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும், மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் போர் குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக ரூபியோ இன்று இந்தியா வருகிறார். அவருடன் அந்நாட்டு வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைக் குழுவினரும் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 2.15 மணியளவில் ரூபியோ வருவார் என்றும், தொடர்ந்து இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான நல்லுறவை வலுப்படுத்துதல் குறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, அமெரிக்கர்கள் உள்பட 160-க்கும் மேற்பட்டோரின் உயிரைப் பறித்த மும்பை 26/11 தாக்குதலில் பலியானோருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக தாஜ் நினைவிடம் செல்லவிருக்கிறார். இந்தியாவில் மார்கோ ரூபியோ 3 நாள் பயணம் செய்யவிருக்கிறார்.
Summary
US Secretary of State Marco Rubio To Begin 3-Day India Tour Today
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