இந்தியா வந்தார் அமெரிக்க அமைச்சர் ரூபியோ! ஜெய்சங்கர், ஃபட்னவீஸ் உடன் சந்திப்பு!
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ மும்பை வந்தடைந்தார்...
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ இந்தியா வந்தார்... - எக்ஸ்
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ அரசு முறைப் பயணமாக இந்திய வந்தடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ அரசு முறைப் பயணமாக இன்று (அக். 20) இந்தியா வந்தடைந்தார். மும்பை விமான நிலையம் வந்தடைந்த அவரையும் அவரது மனைவி ஜெனட் ரூபியோவையும் இந்தியாவின் அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் மற்றும் இந்திய அதிகாரிகள் நேரில் சென்று வரவேற்றனர்.
இந்தப் பயணத்தில், மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை நேரில் சந்திக்கும் ரூபியோ, எரிசக்தி, வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் இருதரப்புக்கும் இடையேயான உறவுகள் குறித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, மும்பையில் நடைபெறும் ஃபிரீடம் 250 எனும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் ரூபியோ தாஜ் ஹோட்டலில் உள்ள 2008 பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் நினைவுச் சின்னத்தில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்துவார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன், மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸை சந்திக்கும் அமைச்சர் ரூபியோ, அந்தச் சந்திப்புக்குப் பின் மும்பையில் இருந்து குஜராத்தின் ஜாம்நகருக்குச் செல்வார் என அவரது பயணத் திட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, நிகழாண்டில் (2026) மட்டும் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ இந்தியாவுக்கு 2 ஆவது முறையாக வருகை தந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
US Secretary of State Marco Rubio has arrived in India on a state visit.
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