நீதிமன்றக் காவலுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்த அசுதோஷ், சௌரவ்!
தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நீதிமன்றக் காவலுக்கு எதிராக சிஜேபி தலைவர்கள் அசுதோஷ், சௌரவ் தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளது குறித்து...
சிஜேபி தலைவர்களான சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா. - படம் - பிடிஐ
தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நீதிமன்றக் காவலுக்கு எதிராக சிஜேபி தலைவர்கள் அசுதோஷ், சௌரவ் ஆகியோர் தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை (அக். 20) அவசர மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர்.
அக். 13 ஆம் தேதி ஜந்தர் மந்தருக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த விவகாரத்தில் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர்கள் சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரைக் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
இதையடுத்து, சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா இருவரையும் ஐந்து நாள்களுக்கு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கும்படி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்த ஐந்து நாள் நீதிமன்றக் காவல் முடிவடைந்த நிலையில், அவர்கள் இருவருக்கும் மேலும் இரண்டு நாள்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு நேற்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதுகுறித்து சிஜேபி சட்டக் குழுவின் தலைவர் ரத்னா சிங் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
நாங்கள் தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி, அவசர இரவு விசாரணைக்குக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். சௌரவும் அசுதோஷும் ஒரு நிமிடம் கூட சிறையில் கழிக்கக் கூடாது. அரசியல் விளையாட்டுகளுக்காக அவர்களின் சுதந்திரம் பறிக்கப்படக் கூடாது. நீதி காத்திருக்கக் கூடாது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, வரும் தீபாவளி முடியும் வரை எந்தப் போராட்டத்தையும் முன்னெடுக்கப் போவதில்லை என சிஜேபியின் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
CJP leaders Ashutosh and Saurav filed a petition in the Delhi High Court on Monday (Oct. 20) against the judicial custody granted to them.
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