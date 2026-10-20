தீபாவளி வரை எந்தப் போராட்டமும் இல்லை: அபிஜீத் அறிவிப்பு!
தீபாவளி முடியும் வரை எந்தப் போராட்டமும் நடத்தப் போவதில்லை என சிஜேபி தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே தெரிவித்தது குறித்து...
அபிஜீத் தீப்கே - படம் - எக்ஸ்
தீபாவளி முடியும் வரை எந்தப் போராட்டமும் நடத்தப் போவதில்லை என கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சிஜேபி) தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 20) தெரிவித்தார்.
அக். 13 ஆம் தேதி ஜந்தர் மந்தருக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த விவகாரத்தில் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர்கள் சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரைக் கைது செய்த காவல் துறை நீதிமன்றக் காவலில் வைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து விடியோ வெளியிட்ட அபிஜீத் தீப்கே அதில் பேசியதாவது:
தீபாவளி முடியும் வரை நாம் எந்தப் போராட்டமும் நடத்தப் போவதில்லை. சில நாள்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடனும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடனும் இருங்கள்.
நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருடன் இருக்கும்போது சௌரவ் மற்றும் அசுதோஷ் ஆகியோரை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால், அவர்கள் இருவராலும் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் இருக்க முடியாது. அதனால் அவர்கள்தான் நமது குடும்பம்.
இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள். சௌரவ் தாஸும் அசுதோஷும் மகிழ்ச்சியாக சிறைக்குச் சென்றார்கள். பிரான்சில் நடப்பதை அவர்கள் செய்யவில்லை.
எங்களுடைய போராட்டங்களையும் பிரான்ஸ், நேபாளம் மற்றும் வங்க தேசத்தில் நடந்த வன்முறைக் கலவரங்களையும் ஒப்பிடாதீர்கள்.
மகாத்மா காந்தி சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டபோது, அவர் சத்தியாகிரகம் செய்ததால் அமைதியாகச் சென்றார். அதே சத்தியாகிரகத்தைத்தான் சௌரவ் தாஸும் அசுதோஷும் செய்தார்கள். எங்களை சிறைக்கு அனுப்புவதால் நாங்கள் அச்சப்பட மாட்டோம் என்று அபிஜீத் தீப்கே குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Cockroach Janata Party (CJP) leader Abhijeet Deepke said on Tuesday (Oct. 20) that no protest will be held until Diwali is over.
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