‘ஜங்க்’ உணவு விதிகள்: மத்திய அரசிடம் விளக்கம் கேட்க கேரள அரசு முடிவு
சா்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் உப்பு அதிகமாக இருக்கும் உணவுகளை (ஜங்க் உணவுகள்) ஒழுங்குபடுத்தும் விதிகள் குறித்து மத்திய அரசிடம் விளக்கம் கேட்க கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
‘ஜங்க்’ உணவு - பிரதிப் படம்
சா்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் உப்பு அதிகமாக இருக்கும் உணவுகளை (ஜங்க் உணவுகள்) ஒழுங்குபடுத்தும் விதிகள் குறித்து மத்திய அரசிடம் விளக்கம் கேட்க கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் இந்திய தரநிா்ணய ஆணையத்துக்கு (எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ) கடிதம் எழுதவுள்ளதாக மாநில சுகாதார அமைச்சா் கே.முரளீதரன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: ஜங்க் உணவுகள் குறித்து தெளிவான அறிவியல்பூா்வ வரையறை இல்லாததால் அந்த வகைப்பாட்டில் எந்தெந்த உணவுகளைச் சோ்ப்பது, விற்பனைக்குத் தடை அல்லது கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது என்பதில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, பள்ளிகளுக்கு அருகே விற்பனை செய்ய தகுதியான உணவுப் பொருள்களின் பட்டியலை தயாரிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஜங்க் உணவுப் பொருள்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகளை விரைவாக இறுதி செய்து அவற்றை சட்ட வரையறைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும்.
ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பொருள்களை உண்ணும் பழக்கத்தை குழந்தைகளிடம் தடுக்க ‘சரியான உணவை உண்ணுதல்’, ‘பள்ளியில் பாதுகாப்பான மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு’, பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் நடத்தப்படும் உணவகங்களுக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மாநில அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. உணவுத் தரநிா்ணய விதிகளை மீறும் உணவகங்கள் மீது மாநில அரசு நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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