The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திமுகவுக்கும் வெட்கமில்லை; நாதகவுக்கும் வெட்கமில்லை! வன்னி அரசு காட்டம்!எல். முருகன் ராஜிநாமா: நவ. 12ல் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தல்!தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக சரிவு! இன்றைய நிலவரம் (அக். 22)வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை எதிா்மறை நாடாக சித்தரிக்க முயற்சி: ஐ.நா.வில் இந்தியா குற்றச்சாட்டு சிஎம்ஆா்எல் வழக்கு: பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான விசாரணைக்கு ஒரு வாரகால தடை தரக் குறைபாடு மருந்துகளை கண்டறிவதில் தமிழகம் முதலிடம்இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும்- டிரம்ப் தகவல்இன்று தொடங்குகிறது டி20 தொடா் - நியூஸிலாந்தை சந்திக்கிறது இந்தியா

ராய்ப்பூரில் குடியரசுத் தலைவர் முர்மு! பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு!

ராய்ப்பூரில் நினைவு நாணய வெளியிடும் குடியரசுத் தலைவர் பற்றி..

President Murmu

குடியரசுத் தலைவர் முர்மு - X

Updated On :

சத்தீஸ்கரில் இரு நாள் பயணம் மேற்கொள்வதற்காக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று ராய்ப்பூர் வந்தடைந்தார். இந்தப் பயணத்தின்போது, ​​அவர் மாநிலத் தலைநகர் ராய்ப்பூர் மற்றும் ஜகதல்பூரில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளார்.

ராய்ப்பூரில் உள்ள சுவாமி விவேகானந்தர் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த குடியரசுத் தலைவர் முர்முவை, ஆளுநர் ராமன் தேகா, முதலமைச்சர் விஷ்ணு தேவ் சாய் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் வரவேற்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மக்கள் மன்றத்திற்கு சென்றடைந்தார். அங்கு பூஜ்ய மாதா ஹாசி தேவி அவர்களின் நினைவாக நினைவு நாணயத்தை அவர் வெளியிடுகிறார்.

மேலும், நுவாகாய் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ராய்ப்பூர் உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ள 'சேவா சம்மான் பர்வ்' மற்றும் 'யுவ பிரபோதன்' ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்கிறார்.

வெள்ளிக்கிழமையன்று, பஸ்தார் மாவட்டத்தின் தலைமையகமான ஜகதல்பூரில் நடைபெறும் 'முரியா தர்பார்'நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளும் குடியரசுத் தலைவர் முர்மு, அங்கு நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சியிலும் உரையாற்றுவார்.

'முரியா தர்பார்' என்பது பழங்குடியினரின் பாரம்பரியம். இது பஸ்தார் தசரா திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக நடத்தப்படுகிறது.

இந்த நிகழ்வுகளை முன்னிட்டு, ராய்ப்பூர் மற்றும் பஸ்தாரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; மேலும், அந்தந்த மாவட்டங்களில் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்களை கலை சென்றடைய வேண்டும்: குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு

பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்களை கலை சென்றடைய வேண்டும்: குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு

ஆந்திரம்: கனக துர்கா கோயிலில் திரௌபதி முர்மு சாமி தரிசனம்!

ஆந்திரம்: கனக துர்கா கோயிலில் திரௌபதி முர்மு சாமி தரிசனம்!

72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் விழா - புகைப்படங்கள்

72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் விழா - புகைப்படங்கள்

முன்னேற்றப் பாதையில் பயணிக்க விநாயகா் சதுா்த்தி ஊக்கமளிக்கிறது: குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு

முன்னேற்றப் பாதையில் பயணிக்க விநாயகா் சதுா்த்தி ஊக்கமளிக்கிறது: குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு

விடியோக்கள்

வேதனையில் வேதாரண்யம் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் | Vedaranyam | Salt | Rain

வேதனையில் வேதாரண்யம் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் | Vedaranyam | Salt | Rain

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!