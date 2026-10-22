ராய்ப்பூரில் குடியரசுத் தலைவர் முர்மு! பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு!
ராய்ப்பூரில் நினைவு நாணய வெளியிடும் குடியரசுத் தலைவர் பற்றி..
குடியரசுத் தலைவர் முர்மு - X
சத்தீஸ்கரில் இரு நாள் பயணம் மேற்கொள்வதற்காக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று ராய்ப்பூர் வந்தடைந்தார். இந்தப் பயணத்தின்போது, அவர் மாநிலத் தலைநகர் ராய்ப்பூர் மற்றும் ஜகதல்பூரில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளார்.
ராய்ப்பூரில் உள்ள சுவாமி விவேகானந்தர் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த குடியரசுத் தலைவர் முர்முவை, ஆளுநர் ராமன் தேகா, முதலமைச்சர் விஷ்ணு தேவ் சாய் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் வரவேற்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் மக்கள் மன்றத்திற்கு சென்றடைந்தார். அங்கு பூஜ்ய மாதா ஹாசி தேவி அவர்களின் நினைவாக நினைவு நாணயத்தை அவர் வெளியிடுகிறார்.
மேலும், நுவாகாய் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ராய்ப்பூர் உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ள 'சேவா சம்மான் பர்வ்' மற்றும் 'யுவ பிரபோதன்' ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்கிறார்.
வெள்ளிக்கிழமையன்று, பஸ்தார் மாவட்டத்தின் தலைமையகமான ஜகதல்பூரில் நடைபெறும் 'முரியா தர்பார்'நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளும் குடியரசுத் தலைவர் முர்மு, அங்கு நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சியிலும் உரையாற்றுவார்.
'முரியா தர்பார்' என்பது பழங்குடியினரின் பாரம்பரியம். இது பஸ்தார் தசரா திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக நடத்தப்படுகிறது.
இந்த நிகழ்வுகளை முன்னிட்டு, ராய்ப்பூர் மற்றும் பஸ்தாரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; மேலும், அந்தந்த மாவட்டங்களில் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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