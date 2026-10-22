தவெக ஆட்சி நல்ல வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! தருமபுரம் ஆதீனம்
தவெக ஆட்சி பற்றி தருமபுரம் ஆதீனம் கூறுவது...
தருமபுரம் ஆதீனம்
தவெக ஆட்சி நல்ல வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாக தருமை 27வது ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் கூறினார்.
மாமன்னன் இராஜராஜ சோழனின் 1,041 வது சதய விழாவை முன்னிட்டு தருமை 27வது ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில்,
தஞ்சை பெரிய கோயிலான பிரகதீஸ்வரர் கோயிலைக் கட்டிய ராஜராஜ சோழன் மாமன்னனுடைய சதயப் பெருவிழா மிகச் சீரோடும் சிறப்போடும் நேற்றைய நாள் தொடங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நாள் பெருவுடையாருக்கு அபிஷேகமும், வீதி உலாவும், கலை நிகழ்ச்சிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இதனுடைய பரம்பரை அறங்காவலர், அரசு அலுவலர்கள் அரசு நல்ல முறையில் இந்த ஏற்பாட்டினைச் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் எல்லோரும் இதில் கலந்து கொள்ளுங்கள்.
உலகம் முழுவதும் ராஜராஜ சோழன் தன்னுடைய வாழ்நாளைப் பொதுமக்களுக்காகவும், சமயத்திற்காகவும் அர்ப்பணித்தவன். திருமுறைகளைக் கண்டெடுத்துக் கொடுத்ததினால் அவனுக்குத் திருமுறை விழா கொண்டாட வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே, எங்களுடைய ஆதீனத்திலே பாடசாலையில் பயிலுகின்ற 45 பிடார்களை வைத்து ஓதுவார்கள் - பிடார் என்றால் ஓதுவார்கள். அவர்களை வைத்துத் திருமுறை விண்ணப்பம் செய்ததாக நமக்குக் கல்வெட்டு காட்டுகிறது. அந்த வகையிலே இங்கே நாங்கள் 45 ஓதுவா மூர்த்திகளோடு இன்றைக்குப் பேரபிஷேகமும் இங்கே நடைபெறுகிறது.
இந்த விழா ஏற்பாட்டினை மிகச் சீரிய முறையில் செய்திருக்கின்ற அரசுக்கும், திருக்கோயில் பரம்பரை அறங்காவலர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், விழாத் தலைவர்கள், அரங்கத் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் நமது நல்லாசிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு யானை பெறுவது குறித்து கேட்டதற்கு எங்களுடைய வைத்தியஸ்வரன் கோயிலுக்கு இப்போதுதான் யானை வந்திருக்கு. இன்னும் மூன்று யானைகளுக்கு நாங்கள் விண்ணப்பம் செய்திருக்கிறோம். குஜராத் அரசாங்கத்திலிருந்து, அசாமில் இருந்து எங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்துள்ளது. தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கும் அந்தக் குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். மிக விரைவில் அடுத்த விழாக்குள் யானை வந்துவிடும்.
தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தவெக ஆட்சி நல்ல வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என தெரிவித்தார்.
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