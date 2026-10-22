ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி பெறுவது அவசியம்! - பிரியங்க் கார்கே கூறியதற்கு பாஜக எதிர்ப்பு!
பெங்களூரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு அனுமதி பெற வேண்டுமென கர்நாடக அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கூறியதற்கு பாஜக எதிர்ப்பு...
கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே - கோப்புப் படம்
பெங்களூரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் பேரணிக்கு அனுமதி பெற வேண்டுமென கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கூறியதற்கு பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
பெங்களூரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் பேரணி நடத்துவதாக அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவிப்பது அனுமதி கோருவதாகக் கருத முடியது எனவும், முறையான அனுமதிகளைப் பெற அந்த அமைப்பு விண்ணப்பிக்க வேண்டுமெனவும், கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 20) கூறியிருந்தார்.
இத்துடன், கடந்த 2025-26 காலத்தில் கர்நாடகத்தில் நடத்தப்பட்ட 562 ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிகளில் சீருடை அணிந்த 2,21,963 பேர் பங்கேற்ற நிலையில், இத்தகைய நிகழ்வுகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்பதால் முறையாக விண்ணப்பித்து அதிகாரிகளின் அனுமதிக்குக் காத்திருங்கள் என அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கேவின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பாஜக செய்தித்தொடர்பாளர் பிரகாஷ் ஷேஷராகவச்சார், தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணி நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவைச் சுட்டுக்காட்டி,
“இதுபோன்ற சங்கடங்களைத் தவிர்க்க ஆர்.எஸ்.எஸ். நிகழ்ச்சிகளை விட்டு விலகி இருங்கள்” எனக் கூறியுள்ளார்.
முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததைத் தொடர்ந்து, வரும் அக். 25 மற்றும் நவ.1 ஆகிய தேதிகளில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிகளை நடத்தலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The BJP has opposed Karnataka Home Minister Priyank Kharge's statement that permission should be sought for rss rally.
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