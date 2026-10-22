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சௌதியின் மற்றொரு விமான நிலையம் மீது ஹௌதிகள் தாக்குதல்! ஒருவர் பலி!

சௌதி அரேபியாவின் தம்மம் விமான நிலையத்தின் மீதான ஹௌதிகளின் தாக்குதல் குறித்து...

houth attack on saudi airports

சௌதியின் ரியாத் விமான நிலையத்தின் மீதான ஹௌதி தாக்குதலின் சிசிடிவி காட்சிகள்... - AP | கோப்புப் படம்

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சௌதி அரேபியாவின் தம்மம் விமான நிலையத்தின் மீது யேமனின் ஹௌதி கிளர்ச்சிப்படை நடத்திய தாக்குதலில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யேமனின் ஹௌதி கிளர்ச்சிப்படைகளுக்கும், சௌதியின் ஆதரவுபெற்ற அரசுப்படைகளுக்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாகத் தொடர்ந்து மோதல் நடைபெற்று வருகின்றது.

இதில், ஹௌதி படைகள் சௌதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள், எண்ணெய்க் கட்டமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தளவாடங்களைக் குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், சௌதியின் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள தம்மம் நகரத்தின் கிங் ஃபஹத் பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் மீது ஹௌதிகள் புதன்கிழமை (அக். 21) இரவு தாக்குதல் நடத்தியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தாக்குதலில், சௌதி அரேபியாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொல்லப்பட்டதுடன், 8 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும், அந்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே, புதன்கிழமை காலை சௌதியின் ஷாய்பா எண்ணெய் வயலைக் குறிவைத்து ஏவப்பட்ட ட்ரோன்களை அந்நாட்டின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு இடைமறித்துத் தகர்த்தன. ஆனால், இடைமறிக்கப்பட்ட ட்ரோனின் பாகங்கள் விழுந்து இருவர் பலியாகினர்.

கடந்த அக்.10 மற்றும் அக்.11 ஆகிய தேதிகளில் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் மீது ஹௌதிகள் நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதல்களில், இந்தியர் ஒருவர் உள்பட 13 பேர் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

One person has been reported killed in an attack by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia's Dammam airport.

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