வளைகுடா பயணம்! சௌதி அரேபியாவுக்குச் சென்றார் பிரான்ஸ் அதிபர்!
பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவல் மேக்ரான் சௌதி அரேபியாவுக்குச் சென்றுள்ளது குறித்து...
அபுதாபியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் ஷேக் முகமது பின் ஜாயித் அல் நஹ்யான் உடன் பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் - கோப்புப் படம் | AP
பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபர் இமானுவல் மேக்ரான் அரசு முறைப் பயணமாக சௌதி அரேபியாவுக்குச் சென்றடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவல் மேக்ரான் வளைகுடா நாடுகளுக்கு அரசு முறைப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். எரிபொருள் நெருக்கடிக்குத் தீர்வுக்காணும் நடவடிக்கையாக இந்தப் பயணத்தை மேற்கொள்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கத்தாரில் தனது பயணத்தை முடித்துகொண்ட அதிபர் மேக்ரான் இன்று (அக். 21) மாலை சௌதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்துக்குச் சென்றடைந்தாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
சௌதி மீதான யேமனின் ஹௌதிகளின் தாக்குதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரான்ஸ் அதிபரின் இந்தப் பயணம் சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்தப் பயணத்தில் அவர் சௌதியின் பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானுடன் நேரடி பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
முன்னதாக, கூடுதல் எரிபொருள் விநியோகத்திற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரைன், கத்தார் ஆகிய நாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டு அந்நாட்டு தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அதிபர் மேக்ரான் சௌதி பயணத்துக்குப் பின்பு தாயகம் திரும்புவார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
French President Emmanuel Macron has arrived in Saudi Arabia on a state visit.
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