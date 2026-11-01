சௌதி அரேபியாவுக்கான சர்வதேச விமானங்கள் தொடர்ந்து ரத்து! ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் அறிவிப்பு
சௌதி அரேபியாவுக்கான சர்வதேச விமானங்கள் தொடர்ந்து ரத்து செய்யப்படுவதாக ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் அறிவிவித்திருப்பது பற்றி...
ஆகாசா ஏர் நிறுவனம்
வளைகுடா நாட்டில் நிலவும் பாதுகாப்புச் சூழல் காரணமாக, ஜெட்டாவுக்கான விமான சேவைகள் ரத்தை நவம்பர் 18-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
ரியாத்துக்குச் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமானங்கள் நவம்பர் 30 வரை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக அந்த விமான நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள், ஜெட்டா, ரியாத் மற்றும் தம்மாமுக்குச் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் தங்களது விமானங்கள் நவம்பர் 14 வரை நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று அறிவித்த இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
யேமனில், ஹூதி கிளர்ச்சிப் படைக்கும் சௌதி அரேபியாவின் ஆதரவு பெற்ற அரசுப் படைக்கும் இடையேயான மோதல் கடந்த சில வாரங்களாக நீடித்து வருகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, சௌதி அரேபியாவின் எல்லைப் பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய இடங்களைக் குறிவைத்து ஹூதிகள் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்தத் தாக்குதல்களால் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காரணமாக, பல்வேறு உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த சர்வதேச விமான நிறுவனங்கள் சௌதி அரேபியாவுக்கான தங்களது விமான சேவைகளைத் தொடர்ந்து ரத்து செய்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Flight disruptions between India and Saudi Arabia continue, with Akasa Air on Sunday extending the suspension of its services to Jeddah until November 18 amid the prevailing security situation in the Gulf kingdom. The airline said flights to and from Riyadh would remain suspended until November 30.
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