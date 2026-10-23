ஹௌதி தாக்குதல்! சௌதி உடனான இண்டிகோ விமான சேவைகளின் ரத்து நீட்டிப்பு!
சௌதி அரேபியா உடனான இண்டிகோ விமான சேவைகளின் ரத்து நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
இண்டிகோ விமானம்... - கோப்புப் படம்
சௌதி அரேபியாவில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருவதால், அந்நாட்டு உடனான இண்டிகோ விமான சேவைகள் தொடர்ந்து ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யேமனில், ஹௌதி கிளர்ச்சிப்படைக்கும், சௌதி அரேபியாவின் ஆதரவு பெற்ற அரசுப்படைகளுக்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாக மோதல் வெடித்துள்ளது. மேலும், சௌதி அரேபியாவின் மீதும் ஹௌதிகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சௌதி அரேபியா உடனான விமான சேவைகளை பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான விமான நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து ரத்து செய்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், சௌதி அரேபியா உடனான விமான சேவைகளின் ரத்து வரும் அக்.31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும்; ஜெட்டா, தம்மாம் மற்றும் மதீனா ஆகிய நகரங்கள் உடனான இண்டிகோ விமான சேவை வரும் அக்.27 ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாகவும், இந்தியத் தூதரகம் இன்று (அக். 23) அறிவித்துள்ளது.
சௌதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத், தம்மாம் உள்ளிட்ட நகரங்களில் உள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையங்களைக் குறிவைத்து ஹௌதிகள் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். தம்மாம் விமான நிலையத்தின் மீதான தாக்குதலில், இந்தியர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார்.
இதேபோல், சௌதி உடனான ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்களின் சேவைகளும் வரும் அக்.24 ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. சௌதி அரேபியாவில் சுமார் 27 லட்சம் இந்தியர்கள் வசித்து வரும் நிலையில், இந்திய விமானங்கள் தொடர்ந்து ரத்து செய்யப்படுவது அதிர்வலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.
Summary
IndiGo has announced that it is extending the suspension of its flights to Saudi Arabia due to the ongoing unrest in the country.
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