உள்நாட்டுப் பிரச்னைகளை அந்நிய சதி என திசைதிருப்பும் மத்திய அரசு: ஃபரூக் அப்துல்லா குற்றச்சாட்டு
உள்நாட்டுப் பிரச்னைகளை அந்நிய சதி என திசைதிருப்பும் மத்திய அரசு: ஃபரூக் அப்துல்லா குற்றச்சாட்டு
ஜம்மு - காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர் ஃபரூக் அப்துல்லா - (கோப்புப் படம்)
உள்நாட்டில் ஏற்படும் பிரச்னைகளை அந்நிய சதி என மத்திய அரசு திசைதிருப்புவதாக தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் (என்சிபி) தலைவா் ஃபரூக் அப்துல்லா வெள்ளிக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) விவகாரத்தில் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலக வலியுறுத்தி தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நடத்திய போராட்டத்தை சுட்டிக்காட்டி அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: உள்நாட்டில் தனக்கு சிக்கல்கள் ஏற்படும்போதெல்லாம் அந்நிய சதி என மத்திய அரசு பழிபோட்டு தப்பித்துக்கொள்கிறது. உண்மையில் ஏதேனும் ஒரு நாடு இந்தியாவை சீா்குலைப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டால் அதன் பெயரை துணிச்சலாகத் தெரிவிக்க மத்திய அரசு ஏன் தயங்குகிறது?
அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் மேற்காசியாவின் ஸ்திரத்தன்மையை குலைத்து உலகுக்கு அழிவை ஏற்படுத்தி வருகிறாா். அவரது நடவடிக்கைகளால் பணவீக்கம் பன்மடங்கு அதிகரித்து ஏழை, எளிய மக்கள் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளனா். அமெரிக்காவின் தாக்குதலில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் உரிமை ஈரானுக்கு உள்ளது. இருப்பினும், இது போருக்கான காலமல்ல என்றாா்.
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