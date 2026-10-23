உ.பி.யில் மூன்றாவது முறையாக என்டிஏ ஆட்சி அமைக்கும்: மத்திய அமைச்சர் அனுப்ரியா படேல்
உத்தர பிரதேசத்தில் மூன்றாவது முறையாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்று மத்திய அமைச்சர் அனுப்ரியா படேல் தெரிவித்திருப்பது பற்றி...
மத்திய அமைச்சர் அனுப்ரியா படேல் - கோப்புப்படம்.
உத்தர பிரதேசத்தில் மூன்றாவது முறையாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்று மத்திய அமைச்சர் அனுப்ரியா படேல் வெள்ளிக்கிழமை நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
உத்தர பிரதேச சட்ட மேலவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "2027 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் குறித்து எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை. என்டிஏ தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைப்பதன் மூலம் ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பெறும். மக்களின் முழு ஆசியும் அன்பும் எங்களுக்குக் கிடைக்கும்" என்றார்.
என்டிஏ கூட்டணியில் இடப் பங்கீடு குறித்துக் கேட்டபோது, "கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் தங்களுக்குள் பரஸ்பர பேச்சுவார்த்தை மூலம் இடங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்" என்றார்.
மேலும், "சாதிச் சமன்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, வெற்றி பெறக்கூடிய வேட்பாளர்களை நாங்கள் களமிறக்குவோம்" என்று குறிப்பிட்டார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அனுப்ரியா படேல் தெரிவித்தார்.
தனது பொதுக்கூட்டங்களில் மக்கள் பெருமளவில் திரள்வது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மக்களிடையே மிகுந்த உற்சாகம் உள்ளது. அவர்கள் தாமாகவே முன்வந்து வருகிறார்கள். நாங்கள் யாருக்கும் எந்தவிதமான சலுகையும் வழங்குவதில்லை, இருப்பினும் மக்கள் பெருமளவில் கூடுகிறார்கள்" என்றார்.
"என்டிஏ அரசின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது, மேலும் மக்களிடையே ஒரு நேர்மறையான மனநிலை நிலவுகிறது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
Summary
Union minister Anupriya Patel on Friday expressed confidence that the NDA will form the government in Uttar Pradesh for a third consecutive term after the 2027 assembly elections.
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