ஞானேஷ் குமாா் விவகாரம் குறித்து விசாரணை: பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றம்
ஞானேஷ் குமாா் விவகாரம் குறித்து விசாரணை: பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றம்
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் - படம் - எக்ஸ்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாரின் செயல்பாடுகள் குறித்தும், தோ்தல் முறைகேடுகள் தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் சுதந்திரமான விசாரணை கோரி, பஞ்சாப் சட்டப்பேரவையில் வெள்ளிக்கிழமை தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கையின்போது மத்திய பாஜக அரசுக்கு ஆதரவாக தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் செயல்பட்டதாக காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஆட்சி நடைபெறும் பஞ்சாப் மாநில சட்டப்பேரவையில் அந்த மாநில நிதியமைச்சா் ஹா்பால் சிங் சீமா, தோ்தல் முறைகேடுகள் தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும், ஞானேஷ் குமாரின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் விசாரணை கோரி தீா்மானத்தை வெள்ளிக்கிழமை தாக்கல் செய்தாா். பின்னா், தீா்மானத்தின் மீது நடைபெற்ற விவாதத்தில் முதல்வா் பகவந்த் மான் பேசியபோது, எஸ்ஐஆா் என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து 14 கோடி வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாகக் கூறினாா். பாஜக வாக்குத் திருட்டில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும், இதனால் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு இருப்பதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
நிதியமைச்சா் சீமா பேசியபோது, ஏழை மக்களின் வாக்குரிமையை பாஜக பறித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும், தில்லியில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்குத் திருட்டு மூலமே பாஜக ஆட்சிக்கு வந்திருப்பதாகவும் சாடினாா்.
ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ இந்தா்ஜித் கெளா் மான் பேசியபோது, மத்திய பாஜக அரசை கடுமையாக விமா்சித்ததோடு, வாக்குச்சீட்டு மூலம் தோ்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினாா்.
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