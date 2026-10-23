குஜராத்தில் பல்கலை. மாணவர்களின் தற்கொலையை தடுக்க ‘ஸ்பிரிங்’ மின்விசிறிகள்!
குஜராத்தில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகம், தனது கல்லூரி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதை தடுக்கும் வகையில், சீலிங் மின்விசிறியில் ஸ்ப்ரிங்கை பொருத்தியுள்ளதைப் பற்றி...
மின் விசிறியின் பயன்பாடு குறித்து செய்து காண்பித்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் கிஷோர்சிங் சாவ்தா.
குஜராத்தில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகம், தனது கல்லூரி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொள்வதைத் தடுக்கும் வகையில், சீலிங் மின்விசிறியில் ஸ்ப்ரிங்கை பொருத்தியுள்ளது.
ஐஐடி - ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வு, நீட் நுழைவுத் தேர்வு போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.
நாட்டின் பல மாநிலங்களில் இருந்து வரும் மாணவர்கள் தலைநகர் தில்லி, ராஜஸ்தான், மும்பை, சென்னை போன்ற முன்னணி நகர்களில் உள்ள தனியார் பயிற்சி மையங்களில் தங்கிப் படிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
தேர்வுகளில் ஏற்படும் முறைகேடுகள், தேர்வு குளறுபடிகள், தேர்வில் தோல்வி போன்ற காரணங்களால் மாணவர்கள் பலர் தங்கள் உயிரை நீத்துக்கொள்கின்றனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளில் மட்டும் 170-க்கும் அதிகமான ஐஐடி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்தாகத் தரவுகள் தெரிவித்து அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், குஜராத்தின் சூரத்தில் வீர நர்மத் தெற்கு குஜராத் பல்கலைக்கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஐந்து பெண்கள் விடுதிகளும் நான்கு ஆண்கள் விடுதிகளும் உள்ளன.
விடுதிகளில் மாணவர்களின் தற்கொலை எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்கொலைகளைத் தடுக்கும் வகையில், வீர நர்மத் தெற்கு குஜராத் பல்கலைக்கழகத்தின் விடுதிகளில் 354 ஸ்பிரிங் மின்விசிறிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
தலா ரூ. 1500 வீதம் 354 மின்விசிறிகளுக்கு சுமார் ரூ. 5.31 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மின் விசிறியில் 10 கிலோவுக்கு மேல் பொருள் வைப்பட்டாலே அது தானாக கீழே வந்துவிடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மின் விசிறியின் பயன்பாடு குறித்து பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் கிஷோர்சிங் சாவ்தா செய்து காண்பித்தார்.
ð¨ A university in Gujarat is installing spring-loaded "anti-suicide" fans across its hostels. pic.twitter.com/tXCm8voFHF— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 23, 2026
மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் கல்வி அழுத்தம் மற்றும் மனநலப் பிரச்சினைகளைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், மின்விசிறிகளை மாட்டுவது மட்டும் போதுமா? என்று சமூக வலைதளவாசிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
Summary
To prevent incidents of suicide by hanging, a prominent public university in Gujarat is in the process of replacing all ceiling fans in its hostel rooms with special “anti-suicide” spring-loaded fans.
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