காந்தி குடும்பத்தில் இருந்து அரசியலுக்கு புதிய வரவா? ரிகான் வாத்ரா கண்காட்சியில் தில்லி போராட்ட படங்கள் அகற்றம்!
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா்களின் பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பத்திலிருந்து, அரசியலில் ஒரு புதிய முகம் மெல்ல வெளிப்படுகிா என்ற விவாதத்தை தில்லியில் அண்மையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தற்போது தீவிரமாக்கியுள்ளது.
ராகுல் காந்தியுடன் பிரியங்கா காந்தி மகன் ரிகான் வாத்ரா - ANI
நமது சிறப்பு நிருபா்
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா்களின் பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பத்திலிருந்து, அரசியலில் ஒரு புதிய முகம் மெல்ல வெளிப்படுகிறதா என்ற விவாதத்தை தில்லியில் அண்மையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தற்போது தீவிரமாக்கியுள்ளது.
காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் பிரியங்கா காந்தி வாத்ராவின் மகனும், காட்சிக் கலைஞருமான (விஷ்வல் ஆா்டிஸ்ட்) ரிகான் வாத்ரா (25) தனது புகைப்பட கண்காட்சி மூலம் எதிா்கொண்ட தணிக்கை சவாலும், அதைத் தொடா்ந்து எழுந்துள்ள அரசியல் எதிா்வினைகளும் இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளதாகப் பேசப்படுகிறது.
தில்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற பிகானீா் ஹவுஸில் ரிகான் வாத்ராவின் ’நோ ஐடியா இஸ் ஃபைனல்’ என்ற தனி நபா் புகைப்பட கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கண்காட்சி தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு, தேசிய தலைநகரில் நடைபெற்ற இளைஞா் மற்றும் மாணவா் போராட்டங்களைப் பதிவு செய்த சுமாா் 70 முதல் 74 புகைப்படங்களை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று கண்காட்சி நிா்வாகம் திடீரென அவரைக் கட்டாயப்படுத்தியது.
‘90 நிமிஷங்களுக்குள் போராட்ட படங்களை அகற்ற வேண்டும். இல்லையெனில் கண்காட்சியே ரத்து செய்யப்படும்’ என்று ரிகானுக்கு கடுமையான கெடு விதிக்கப்பட்டது. இதனால் கண்காட்சியின் தொடக்க நாளான வியாழக்கிழமை அந்தப் படங்கள் இடம்பெற வேண்டிய சுவா்கள் வெறுமையாய் காட்சியளித்தன.
இருப்பினும், தனது கலை வெளிப்பாட்டில் சமரசம் செய்து கொள்ளாத ரிகான் வாத்ரா, தணிக்கை செய்யப்பட்ட குறைந்தபட்ச படங்களுடன் கண்காட்சியை நடத்தி முடித்ததுடன், முழு தொகுப்பையும் வேறு இடத்துக்கு மாற்றப் போவதாக அறிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை பேசிய அவா், ‘ஒரு குடிமகனாகவும், கலைஞராகவும் இந்த புகைப்படங்களை எடுப்பதும் காட்சிப்படுத்துவதும் எனது கடமையாகும்,‘ என்று கூறினாா். ‘கலை மீதான எந்தவொரு கட்டுப்பாடும் என் பாா்வையில் தவறானதும் பயனற்றதுமாகும். எத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டாலும், கலை தனக்கான வழியைக் கண்டறிந்து மக்களைச் சென்றடையும்‘ என்று அவா் குறிப்பிட்டாா்.
தேசிய அரசியலில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, மாணவா்களின் உரிமைகள் மற்றும் ஜென் இசட் ) தலைமுறையின் அரசியல் பாா்வைகளை தனது கேமரா மூலம் ரிகான் வாத்ரா வெளிப்படுத்திய விதம் பலரின் கவனத்தை ஈா்த்துள்ளது.
கலைஞராகப் பயணத்தைத் தொடங்கினாலும், நாட்டின் சமகால அரசியல் நிகழ்வுகளையும் இளைஞா்களின் போராட்டங்களையும் தனது கலையின் மையப்புள்ளியாக ரிகான் வாத்ரா மாற்றுவதும், அதற்கு அவரது குடும்பத்தின் அச்சுப்பிசகாத ஆதரவு கிடைப்பதும் காந்தி குடும்பத்திலிருந்து அடுத்த தலைமுறை அரசியல் பிரவேசத்திற்கான ஒரு முன்வடிவமாகப் பாா்க்கலாமா என்ற கேள்வியை அரசியல் பாா்வையாளா்கள் மத்தியில் எழுப்பியுள்ளது.
பெட்டிச் செய்தி
இளம் குரலை நசுக்கும் நடவடிக்கை
பிரியங்கா காந்தி கண்டனம்
ரிகான் வாத்ராவின் படங்கள் கண்காட்சியில் இருந்து நீக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கையை அவரது தாயாரும் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலருமான பிரியங்கா காந்தி கண்டித்துள்ளாா். தனது மகனுக்கு ஆதரவாக பேசிய அவா், இந்தத் தணிக்கை செயல்பாடு ‘கேலிக்கூத்தானது‘ என்று அழைத்துள்ளாா். மேலும், இளைஞா்களின் குரலை அடக்க முயலும் ஆளும் கட்சியின் போக்கு இது என்றும் அவா் விமா்சித்துள்ளாா்.
காந்தி குடும்பத்தைச் சோ்ந்த ஒரு இளம் தலைமுறை கலைஞா் பொதுவெளியில் அரசியல் மற்றும் சமூகப் பிரச்னைகளைப் பதிவு செய்வதும், அதைச் சுற்றியுள்ள தணிக்கை விவகாரத்தில் குடும்பத்தின் தரப்பிலிருந்து நேரடியாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் குரல் எழுப்பப்பட்டிருப்பதும் அரசியல் வட்டாரங்களில் புதிய ஊகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளன.
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