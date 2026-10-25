மும்பையில் புறநகர் ரயிலில் பவர் பேங்க் வெடித்து தீ விபத்து
மும்பையில் புறநகர் ரயிலின் பெண்கள் பெட்டியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து பற்றி...
கோப்புப்படம்.
மும்பையில் புறநகர் ரயிலின் பெண்கள் பெட்டியில் பவர் பேங்க் வெடித்து ஏற்பட்ட தீவிபத்தால் பரபரப்பு நிலவியது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்பையில் புறநகர் ரயிலின் மகளிர் பெட்டியில், பயணியொருவரின் பையிலிருந்த பவர் பேங்க் திடீரென வெடித்தது. வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 12.30 மணியளவில், தாதரிலிருந்து பட்லாபூர் நோக்கிச் சென்ற ரயிலில் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. தீ விபத்தைத் தொடர்ந்து பெட்டி முழுவதும் அடர்ந்த புகை பரவியதால், பயணிகள் அவசர கால சங்கிலியை இழுத்தனர்.
உடனடியாகச் செயல்பட்ட பயணிகள், தீப்பிடித்த பையை வெளியே எடுத்து, தண்ணீரை ஊற்றித் தீயை அணைத்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றாலும், அந்தப் பெண் பயணியின் உடைமைகள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன என்று ரயில்வே அதிகாரி தெரிவித்தார்.
பின்னர் பாதுகாப்பு சோதனைகளுக்காக, மதியம் 12.51 மணி முதல் 12.53 மணி வரை ரயில் காட்கோபர் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. ரயில்வே பணியாளர்கள் சோதனைகளை மேற்கொண்ட பிறகு, ரயில் மீண்டும் தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்தது என்று அவர் கூறினார்.
இதேபோன்ற மற்றொரு சம்பவம், சனிக்கிழமை இரவு பன்வேலிலிருந்து வடலா நோக்கிச் சென்ற ஏசி உள்ளூர் ரயிலிலும் நிகழ்ந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இரவு 10.15 மணியளவில், ஜுய்நகர் - நேருல் பிரிவில், மகளிர் பெட்டியிலிருந்த பயணியொருவரின் கைப்பேசி தீப்பிடித்தது. இந்தச் சம்பவத்திலும் யாருக்கும் காயங்கள் ஏற்படவில்லை.
Summary
A power bank exploded inside a passenger's bag in a ladies' compartment of a Mumbai local train, triggering panic among commuters, railway officials said on Saturday.
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