ஜோலார்பேட்டை அருகே சரக்கு ரயிலின் 7 பெட்டிகள் தடம் புரண்டன!
ஜோலார்பேட்டை அருகே சரக்கு ரயிலின் 7 பெட்டிகள் தடம் புரண்டது குறித்து...
தடம் புரண்ட சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் - DNS
ஜோலார்பேட்டை அருகே சரக்கு ரயிலின் 7 பெட்டிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 1) இரவு தடம் புரண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது. இதனால், பெங்களூரு பயணிகள் ரயில் ஒரு மணி நேரம் தாமதமானது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் உள்ள யார்டில் காலியாக உள்ள 8 பெட்டிகள் கொண்ட சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது. பின்னர் பின்னோக்கிய சரக்கு ரயில், ஜோலார்பேட்டை சோமநாயக்கன்பட்டி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள தாமலேரி முத்தூர் பகுதி வரை சென்றுள்ளது.
பின்னர் இதை அறிந்த பணியில் இருந்த ரயில்வே ஊழியர்கள், இது குறித்து ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலைய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் அதற்குள்ளாக தாமலேரி முத்தூர் பகுதியில் காலியாக இருந்த ரயில் பெட்டியின் 7 பெட்டிகள் தடம் புரண்டு நின்றது. இதனை அடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு பணி குழுவினர், ரயில்வே அதிகாரிகள் ஊழியர்கள், ரயில்வே மற்றும் பாதுகாப்பு படை போலீசார் என பலரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து தடம் புரண்ட ரயில் பெட்டிகளை சீர் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனால், பெங்களூரில் இருந்து ஜோலார்பேட்டை வரும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இரவு 9 மணிக்கு வர வேண்டிய நிலையில் பாதி வழியிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இதனால் பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
மேலும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட காலி சரக்கு ரயில் பின்னோக்கி சென்றதற்கான காரணம் குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தால் கோவை - சென்னை நோக்கி செல்லும் ரயில்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Summary
Seven wagons of a freight train derailed near Jolarpettai
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