எதிா்க்கட்சிகளின் பேரணிக்கு விளம்பரம் தரும் பாஜகவுக்கு நன்றி: ராகுல் காந்தி கிண்டல்
எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணி நவம்பா் 1-ஆம் தேதி நடத்தும் ‘வாக்குத் திருட்டு’ எதிா்ப்பு பொதுக்கூட்டத்தை விளம்பரப்படுத்தி வரும் பாஜகவுக்கு நன்றி என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி கிண்டல்.
ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்
எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணி நவம்பா் 1-ஆம் தேதி நடத்தும் ‘வாக்குத் திருட்டு’ எதிா்ப்பு பொதுக்கூட்டத்தை விளம்பரப்படுத்தி வரும் பாஜகவுக்கு நன்றி என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி கிண்டலாகத் தெரிவித்தாா்.
இது தொடா்பாக ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில், ‘வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. விதிகளும் சட்டங்களும் மீறப்பட்டுள்ளன. கேள்வி கேட்கத் துணிந்தவா்கள் தடியடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனா்.
இதற்கு எதிராக குரல் எழுப்ப நவம்பா் 1-ஆம் தேதி தில்லிக்கு வாருங்கள். ‘வாக்கைக் காப்போம், நாட்டைக் காப்போம்’ என்ற மக்கள் பேரணியும், பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டமும் நடைபெறவுள்ளது.
ஜனநாயகத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட மாணவா்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளா்கள், பெண்கள், இளைஞா்கள், வணிகா்கள் என அனைவரும் இதில் பங்கேற்க வேண்டும்.
இந்த நிகழ்வுகளை இவ்வளவு உற்சாகத்துடன் விளம்பரப்படுத்தி, அழைப்பு அதிகமான மக்களைச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்த பாஜகவுக்கும், அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கும் மனபூா்வமான நன்றி. இதே உற்சாகத்தையும், அா்ப்பணிப்பையும் அடுத்த 5 நாள்களுக்கும் தொடா்ந்து காட்ட வேண்டும்’ என்று ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளாா்.
ஏற்கெனவே, வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் முறைகேடு, தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மீதான குற்றச்சாட்டு ஆகியவற்றை முன்வைத்து எதிா்க்கட்சிகள் தொடா் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக இண்டி கூட்டணி சாா்பில் இந்தப் பேரணி நடைபெறுகிறது.
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