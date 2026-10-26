மக்களின் நிலங்களைப் பறிப்பவர்களுக்கு எதிராக கடும் சட்ட நடவடிக்கை: யோகி ஆதித்யநாத்
சட்டவிரோத நிலக் கைப்பற்றினால் கடும் நடவடிக்கை பற்றி..
யோகி ஆதித்யநாத் - கோப்புப் படம்
சட்டவிரோதமாக நிலங்களைக் கைப்பற்றுபவர்கள், மக்களின் நிலங்களைப் பறிப்பவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டபோது அதிகாரிகளிடம் அவர் பேசியதாவது,
மனிதக் குலத்திற்குச் செய்யும் சேவை இறைவனுக்குச் செய்யும் சேவை என்ற உணர்வுடன் அரசு மக்களுக்குச் சேவை செய்து வருகின்றது. மேலும், பொது நலனுக்காகவும், குடிமக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் பாடுபடுமாறு அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
ஒவ்வொரு மனுதாரரிடமும் கனிவுடனும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் நடந்துகொள்ள வேண்டும், அவர்களின் குறைகளைத் தாமதமின்றி, திருப்திகரமான முறையில் தீர்க்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
தன்னிடம் உதவி கோரி வந்தவர்களிடம், அவர்களின் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதே அரசின் முதன்மையான முன்னுரிமை.
நிலங்களைச் சட்டவிரோதமாகக் கைப்பற்றுபவர்கள், பலவீனமான மக்களை அவர்களின் இடங்களிலிருந்து வெளியேற்றுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களை விட்டுவைக்கக் கூடாது. அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான குடும்பத் தகராறுகளில், சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரை அழைத்து, பேச்சுவார்த்தை மூலம் சிக்கலைத் தீர்க்க முயற்சிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார்.
வருவாய் மற்றும் காவல் துறை தொடர்பான புகார்களைக் கையாளும்போது, முழுமையான வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் பாரபட்சமின்றியும் செயல்பட வேண்டும். யாருக்கும் அநீதி இழைக்கப்படக் கூடாது என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தினார்.
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