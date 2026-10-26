மத்திய பிரதேசம்: பேருந்து முனையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 பேருந்துகள் எரிந்து நாசம்!
போபாலில் பேருந்து முனையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்து...
தீப்பற்றி எரியும் பேருந்துகள்.
போபாலில் பேருந்து முனையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 பேருந்துகள் எரிந்து நாசமாகின.
மத்திய பிரதேச மாநிலம், போபாலில் உள்ள மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து முனையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தில் 7 பேருந்துகள் சேதமடைந்தன என்று அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் இதில் யாருக்கும் காயங்கள் ஏற்படவில்லை. முதலில் ஒரு பேருந்தில் தொடங்கிய தீ, அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மற்ற பேருந்துகளுக்கும் பரவியது.
இதில் 'வர்மா டிராவல்ஸ்' நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான பேருந்துகளும் அடங்கும் என்று போபால் மாநகராட்சி தீயணைப்பு அதிகாரி சௌரப் படேல் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட ஏழு பேருந்துகளில், நான்கு பேருந்துகள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
மாலை 7.18 மணிக்குத் தங்களுக்கு அவசர அழைப்பு வந்ததாகக் குறிப்பிட்ட படேல், பரபரப்பான இந்த முனையத்தில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்க எட்டுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களும், நான்கு தண்ணீர் டேங்கர் வாகனங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார்.
பேருந்து ஒன்றில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாகத் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று அவர் கூறினார்.
தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் என்று மற்றொரு அதிகாரி தெரிவித்தார்.
Summary
At least seven empty buses were damaged in a fire at the Inter-State Bus Terminal in Bhopal on Sunday evening, an official said.
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