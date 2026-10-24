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உதகை அருகே மண்சரிவில் சிக்கிய அரசுப் பேருந்து! ஓட்டுநர் பலி; பயணிகள் உயிர் தப்பினர்!

பர்லியாறு பகுதியில் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் சிக்கிய அரசுப் பேருந்தின் ஓட்டுநர் பலியானார்...

nilgiris landslide

பர்லியாறு பகுதியில் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் சிக்கிய அரசுப் பேருந்து - From X

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உதகை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் சிக்கிய அரசுப் பேருந்தின் ஓட்டுநர் பலியாகியுள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டத்தின் பர்லியாறு பகுதியில், சனிக்கிழமை (அக். 24) காலை 50-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் சென்ற அரசுப் பேருந்து அப்பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட மண்சரிவில் சிக்கியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கனமழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட இந்த மண்சரிவில் சிக்கிய பேருந்தின் ஓட்டுநர் ஜனகராஜ் பலியான நிலையில், நடத்துநர் கேசவன் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தச் சம்பவத்துக்கு முன்னதாக, பேருந்தின் டயரில் பஞ்சர் ஏற்பட்டதால், பயணிகள் அனைவரும் பாதிவழியில் இறக்கிவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், 50-க்கும் அதிகமான பயணிகள் நல்வாய்ப்பாக உயிர்த் தப்பியுள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு விரைந்த தீயணைப்புப் படையினர் பேருந்துக்குள் சிக்கியிருந்த ஓட்டுநரின் உடலை மீட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, நீலகிரியில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் அடுத்த 3 நாள்களுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அங்கு வருவதைத் தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The driver of a government bus that was caught in a landslide on the national highway near Ooty has reportedly died.

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