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புதுக்கோட்டை அருகே அரசுப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து! 22 பயணிகள் காயம்!சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை! பண்டிகை நாள்களில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முடிவு?ஜம்முவில் காணாமல்போன சிறப்பு காவல் அதிகாரிகள் சடலமாக மீட்பு!நாளை வங்கக் கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்!இன்று வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு!சம்பா நெற்பயிா்க் காப்பீட்டு காலவரம்பு டிச. 1 வரை நீட்டிப்புஉபோ் செயலியில் இன்று ஆட்டோ, கால் டாக்ஸிகள் இயக்கப்படாது!

புதுக்கோட்டை அருகே அரசுப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து! 22 பயணிகள் காயம்!

புதுக்கோட்டை அருகே அரசுப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது பற்றி...

Pudukottai bus accident

புதுக்கோட்டை அருகே அரசுப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து - Photo: X

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புதுக்கோட்டை அருகே அரசுப் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 22 பயணிகள் வியாழக்கிழமை காலை காயமடைந்தனர்.

பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து பழனி நோக்கி 50-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் அரசுப் பேருந்து இன்று காலை சென்று கொண்டிருந்தது.

விராலிமலை சாலையில் அன்னவாசல் அருகே பெருஞ்சுனை என்ற இடத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையோரம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு மீட்புப் படையினர் பொதுமக்களின் உதவியுடன் பேருந்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டனர்.

இந்த விபத்தில் 22 பயணிகள் காயமடைந்த நிலையில், அவர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த விபத்து தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Summary

Government bus overturns near Pudukkottai; 22 passengers injured!

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