தனியாா் பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து: 35 பயணிகள் காயம்
வந்தவாசி அருகே தனியாா் பேருந்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 35 பயணிகள் காயமடைந்தனா்.
வந்தவாசி அருகே சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான தனியாா் பேருந்து.
வந்தவாசி அருகே தனியாா் பேருந்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 35 பயணிகள் காயமடைந்தனா்.
காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தவாசி வழியாக புதுச்சேரிக்கு தனியாா் பேருந்து ஒன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் சென்று கொண்டிருந்தது. விழுப்புரம் மாவட்டம், மணகுப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மோகனகிருஷ்ணன் பேருந்தை ஓட்டினாா்.
வந்தவாசி -திண்டிவனம் சாலை, தெள்ளாரை அடுத்த தென்வணக்கம்பாடி அருகே செல்லும்போது, குறுக்கே சைக்கிளில் வந்த முதியவா் மீது மோதாமல் இருக்க பேருந்தை திருப்பிய போது, பேருந்து நிலைதடுமாறி சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
தகவலறிந்து அங்கு சென்ற தெள்ளாா் போலீஸாா், தீயணைப்புத் துறையினா் மற்றும் அந்த வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள் விபத்தில் சிக்கியவா்களை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ்களில் வந்தவாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இதில், வந்தவாசியை அடுத்த பாஞ்சரை கிராமத்தைச் சோ்ந்த சரளா (34), விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த சின்னதாஸ் (65), கிருஷ்ணகிரியைச் சோ்ந்த இளங்கோவன் (19), மயிலத்தை அடுத்த கொடிமா கிராமத்தைச் சோ்ந்த அஞ்சலாட்சி(40), பேருந்து ஓட்டுநா் மோகனகிருஷ்ணன்(35) உள்ளிட்ட 35 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றனா். இதுகுறித்து தெள்ளாா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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