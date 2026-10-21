ஜம்மு-காஷ்மீரில் பள்ளத்தாக்கில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து: இருவா் உயிரிழப்பு
ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயணிகள் பேருந்து பள்ளத்தாக்கில் புதன்கிழமை கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயணிகள் பேருந்து பள்ளத்தாக்கில் புதன்கிழமை கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.
ஜம்மு-காஷ்மீரின் பெசோன்ட்டில் இருந்து ராம்நகருக்கு பேருந்து புதன்கிழமை காலை சென்று கொண்டிருந்தது. உதம்பூா் மாவட்டம் குல்லி காலாவில் உள்ள மலைப் பகுதியில் பேருந்து வந்தபோது, திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்தது. இதில் பேருந்தில் பயணித்த 4 வயது குழந்தை மற்றும் இளம்பெண் ஒருவா் உயிரிழந்தனா். 17 போ் காயத்துடன் உயிா் தப்பினா்.
விபத்து குறித்த தகவலின்பேரில் மீட்புப் படையினா் விரைந்து வந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். காயமடைந்தோரை மீட்டு அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அவா்கள் அனுப்பி வைத்தனா்.
விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஜம்மு-காஷ்மீா் துணைநிலை ஆளுநா் மனோஜ் சின்ஹா, முதல்வா் ஒமா் அப்துல்லா, மத்திய அமைச்சா் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோா் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனா். மேலும், உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய உதவி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளனா்.
விபத்து குறித்து அறிந்ததும் ஜம்மு-காஷ்மீா் மூத்த பாஜக தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான சுனில் பரத்வாஜ், காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருப்போரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தாா். சாலை சரிவர அமைக்கப்படாததே விபத்துக்கு காரணம் என்றும் அவா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
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