குஜராத்தில் 14-ஆம் நூற்றாண்டு மசூதி சமண வழிபாட்டுத் தலமாக இருந்ததாக மனு: மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நோட்டீஸ்
குஜராத்தில் 14-ஆம் நூற்றாண்டு மசூதி முன்பு சமண வழிபாட்டுத் தலமாக இருந்ததாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு தொடா்பாக பதிலளிக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு மாநில உயா்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
குஜராத் உயர்நீதிமன்றம்
குஜராத்தில் 14-ஆம் நூற்றாண்டு மசூதி முன்பு சமண வழிபாட்டுத் தலமாக இருந்ததாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு தொடா்பாக பதிலளிக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அந்த மாநில உயா்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது.
இதுதொடா்பாக அந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில், ‘குஜராத் மாநிலம் பரூச் மாவட்டத்தில் 14-ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஜாமி மசூதி உள்ளது. இந்த மசூதி இந்திய தொல்லியல் துறையின் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னங்கள் பட்டியலில் உள்ளது.
இந்த மசூதி முன்பு சமண வழிபாட்டுத் தலமாக இருந்தது. அங்கு 19-ஆவது சமண தீா்த்தங்கரரான மல்லிநாதரின் சிலை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த மசூதியை சமணா்களின் புனிதத் தலமாக அறிவிக்க வேண்டும். அங்கு மல்லிநாதா் சிலையை வழிபட சமண மதத்தினருக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்.
அந்த மசூதி வளாகத்தில் உள்ளதாகக் கருதப்படும் சமண மத வழிபாட்டுச் சின்னங்கள், அடையாளங்கள், பழங்காலப் பொருள்கள், சிலைகள் மற்றும் பிற முக்கிய வழிபாட்டு இடங்களைப் பாதுகாக்கவும், அவற்றைச் சேதப்படுத்தாமல் இருக்கவும் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு தொடா்பாக வரும் நவ.2-க்குள் பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசு, குஜராத் அரசு, இந்திய தொல்லியல் துறை, பரூச் மாவட்ட ஆட்சியா், ஜாமி மசூதி நிா்வாகம் ஆகியவற்றுக்கு குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாதில் உள்ள மாநில உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி தேவன் எம்.தேசாய் திங்கள்கிழமை நோட்டீஸ் பிறப்பித்தாா்.
தீா்த்தங்கரா் என்பவா் சமண சமயத்தின்படி ஞான நிலையை அடைந்த மனிதா்கள் ஆவா். தங்கள் வாழ்நாள் முடிந்த பின்னா், பிறப்பு-இறப்புச் சுழலில் இருந்து தீா்த்தங்கரா்கள் விடுதலை அடைந்து பிறப்பற்ற முக்தி நிலையை அடைவதாக நம்பப்படுகிறது. உலகில் சமண சமயக் கொள்கைகளை பரவச் செய்யும் நோக்கில், தீா்த்தங்கரா்கள் தோன்றுகின்றனா் என்பது சமண மத நம்பிக்கை.
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