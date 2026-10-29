தீபாவளி பணப் பரிசு என மோசடி வாட்ஸ்-ஆப் லிங்க்: தெலங்கானா இணைய பாதுகாப்பு பிரிவு எச்சரிக்கை
தீபாவளிக்காக அனைத்த குடிமக்களுக்கும் ரூ. 8,000 பணப் பரிசை பிரதமா் வழங்கியுள்ளதாக குறிப்பிட்டு பரப்பப்படும் மோசடி வாட்ஸ்-ஆப் லிங்க் குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு பொதுமக்களை தெலங்கானா இணைய பாதுகாப்புப் பிரிவு (டிஜிசிஎஸ்பி) எச்சரித்துள்ளது.
மோசடி - பிரதிப்படம்
தீபாவளிக்காக அனைத்த குடிமக்களுக்கும் ரூ. 8,000 பணப் பரிசை பிரதமா் வழங்கியுள்ளதாக குறிப்பிட்டு பரப்பப்படும் மோசடி வாட்ஸ்-ஆப் லிங்க் குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு பொதுமக்களை தெலங்கானா இணைய பாதுகாப்புப் பிரிவு (டிஜிசிஎஸ்பி) எச்சரித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக டிஜிசிஎஸ்பி இயக்குநா் ஷிகா கோயல் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
பண்டிகை காலத்தில் பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தி, அவா்களிடம் மோசடியில் ஈடுபட்டும் நோக்கில் இதுபோன்ற இணைய தொடா்புகள் (லிங்க்குகள்) அனுப்பப்படுகின்றன. மத்திய அரசின் நலத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதமா் வழங்கியுள்ள இந்த பணப் பலனை பெற, அந்த லிங்க்கை கிளிக் செய்யுமாறு குறுந்தகவல் அனுப்பப்படும்.
அவ்வாறு, லிங்க்கை கிளிக் செய்யும்போது, அது மோசடி வலைதளத்துக்கு பயனரை வழிநடத்தி, அவா்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள், வங்கி கணக்கு எண் உள்ளிடட விவரங்களை மோசடி நபா்கள் பெற வாய்ப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என்பதோடு, மோசடி யுபிஐ (ஒருங்கிணைந்த பணப் பரிவா்த்தனை) பரிவா்த்தனைக்கும் வழிவகுத்துவிடும்.
எனவே, வாட்ஸ் ஆப்பில் வரும் இதுபோன்ற சரிபாா்க்கப்படாத தகவல்களை பொதுமக்கள் நம்பக் கூடாது. அரசின் நிதி உதவித் திட்டங்களை, அரசின் அதிகாரபூா்வ வலைதளம் மற்றும் அறிவிப்புகள் மூலம் பாா்த்து பொதுமக்கள் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
ஒருமுறை கடவுச்சொல், யுபிஐ தனி அடையாள எண் (பின்), கடவுச் சொல், வங்கி கணக்கு எண் விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை இதுபோன்ற சரிபாா்க்கப்படாத வலைதளங்களில் பகிரவேண்டாம். மேலும், வாட்ஸ் ஆப்பில் வரும் இதுபோன்ற மோசடி தகவல்களை வேறு யாருக்கும் அனுப்பவும் வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
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