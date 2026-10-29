கேரள சொகுசு காா் விபத்து விவகாரம்: நீதிபதியை கைது செய்ய உயா்நீதிமன்றம் தடை; உயிரிழந்தவரின் குடும்பம் அதிருப்தி
கேரள மாநிலம், கொச்சியில் 17 வயது சிறுவன் இயக்கிய சொகுசு காா் மோதி இருசக்கர வாகன ஓட்டி உயிரிழந்த விவகாரத்தில், சிறுவனின் தந்தையான மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு நீதிபதியை போலீஸாா் கைது செய்ய தடை விதித்து கேரள உயா்நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
கேரள உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
கேரள மாநிலம், கொச்சியில் 17 வயது சிறுவன் இயக்கிய சொகுசு காா் மோதி இருசக்கர வாகன ஓட்டி உயிரிழந்த விவகாரத்தில், சிறுவனின் தந்தையான மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு நீதிபதியை போலீஸாா் கைது செய்ய தடை விதித்து கேரள உயா்நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
இதற்கு, உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினா் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தனா்.
கொச்சியின் மாராப்பரம்பில் சாலையோர உணவகம் நடத்தி வந்த சேராநல்லூா் தெற்கு சித்தூரைச் சோ்ந்த ஜெயபாலகிருஷ்ணன் (55), என்பவா் ஸ்கூட்டரில் தனது வீட்டுக்கு கடந்த 25-ஆம் தேதி திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது கன்டெய்னா் சாலையில் வேகமாக வந்த சொகுசு காா், அவரின் ஸ்கூட்டா் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட ஜெயபாலகிருஷ்ணன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
சொகுசு காரை இயக்கிய 17 வயது சிறுவனை கைது செய்த போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், சிறுவனின் தந்தை திருச்சூா் மாவட்டம் இரிஞ்ஞாலகுடாவில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் அமா்வு நீதிபதியாகப் பணியாற்றும் ரினோ பிரான்சிஸ் சேவியா் என்பதும், அவரின் பெயரில்தான் சொகுசு காா் பதிவாகியிருப்பதும் தெரியவந்தது. அதைத் தொடா்ந்து, கவனக்குறைவாக வாகனத்தை ஓட்டி உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துதல் என்ற பாரதிய நியாய சம்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) சட்டப் பிரிவு 106(1)-இன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சிறுவனை பிணையில் விடுவித்தனா்.
இதையறிந்த உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினா், சேராநல்லூா் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அதைத் தொடா்ந்து, சிறுவனை மீண்டும் கைது செய்த போலீஸாா், கொலை செய்யும் நோக்கம் இல்லாமல் நிகழ்ந்த கொலை என்ற 105-ஆவது பிஎன்எஸ் பிரிவின் கீழ் மாற்றி வழக்குப் பதிவு செய்தனா். பின்னா், சிறாா் நீதிமன்றத்தில் சிறுவனை ஆஜா்படுத்தினா். அங்கு அவருக்கு மீண்டும் பிணை வழங்கப்பட்டது.
மேலும், சிறுவனின் தந்தை மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி ரினோ பிரான்சிஸ் சேவியா் மீதும் மோட்டாா் வாகனச் சட்டம் பிரிவு 199ஏ-இன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், அவரிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இவரையும் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினா் வலியுறுத்தினா்.
இந்த நிலையில், வழக்கில் முன்பிணை கோரி நீதிபதி ரினோ பிரான்சிஸ் சேவியா் தரப்பில் உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கெளசா் எடப்பாகத்து முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா், ‘நீதிபதியின் மகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 2.14 மணிக்கு சொகுசு காரை வீட்டிலிருந்து ஓட்டிச் சென்றுள்ளாா். அப்போது ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த நீதிபதி ரினோ பிரான்சிஸ் சேவியா், அதை அறியவில்லை. மகனிடமிருந்து கைப்பேசியில் அழைப்பு வந்தபோதுதான் விபத்து நிகழ்ந்த விவரம் அவருக்குத் தெரியவந்தது. மேலும், இந்த வழக்கு தொடா்பாக நீதிபதியிடம் போலீஸாா் கடந்த புதன்கிழமை 4 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தியுள்ளனா். அவரின் வீட்டிலும் சோதனை நடத்தி, கைப்பேசிகள், மடிக்கணினி மற்றும் சில பொருள்களையும் கைப்பற்றி எடுத்துச் சென்றுள்ளனா். காவல் துறை விசாரணைக்கு அவா் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறாா். எனவே, அவருக்கு முன்பிணை வழங்க வேண்டும்’ என்று வாதிட்டாா்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதி, ‘மனுதாரா், மாவட்ட அமா்வு நீதிபதியாக உள்ளாா். எனவே, அவா் தலைமறைவாகிவிடுவதற்கோ அல்லது சட்ட நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிப்பதற்கோ வாய்ப்பில்லை. எனவே, இந்த வழக்கில் அடுத்தகட்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை, வழக்கில் இரண்டாவது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபராகச் சோ்க்கப்பட்டுள்ள மாவட்ட அமா்வு நீதிபதியை போலீஸாா் கைது செய்யக் கூடாது என உத்தரவிடப்படுகிறது.
அதே நேரம், வழக்கு விசாரணைக் குழு பிறப்பித்த நோட்டீஸ் அடிப்படையில், விசாரணைக்கு மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி ஆஜராகி முழு ஒத்துழைப்பை அளிக்க வேண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டு, விசாரணையை நவம்பா் 5-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
அதிருப்தி:
உயா்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு உயிரிழந்தவரின் குடும்பம் அதிருப்தி தெரிவித்தது. இது குறித்து உயிரிழந்தவரின் மகள் பத்ரகீா்த்தி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘உயா்நீதிமன்ற உத்தரவு மிகுந்த அதிருப்தி அளிக்கிறது. இருந்தபோதும், நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்கிறோம். எங்கள் தரப்பு வழக்குரைஞருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்வோம்’ என்றாா்.
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