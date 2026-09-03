ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதனை
காற்றில் நீண்ட தூரம் பறந்து இலக்கை தாக்கும் ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதனை - X | IAF
காற்றில் நீண்ட தூரம் பறந்து இலக்கை தாக்கும் ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக இந்திய விமானப் படை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: விமானத்தில் இருந்து வீசப்பட்ட பின்னா் நேராக பூமியில் விழுந்து வெடிக்காமல், இறக்கைகள் மூலம் காற்றில் நீண்ட தூரம் பறந்து இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் ககன்தக்-243 குண்டு உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தக் குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது. இந்தச் சோதனையின் அனைத்து நோக்கங்களும் வெற்றிகரமாக நிறைவேறின. இதன்மூலம் எதிரிகளைத் தாக்கும் திறன் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தச் சோதனை எங்கு நடத்தப்பட்டது என்ற தகவல் வெளியாகவில்லை.
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