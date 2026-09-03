The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மேக்கேதாட்டு திட்டம்: விரைவில் ஒப்புதல் வழங்க மத்திய நீா் ஆணையத்திடம் கா்நாடகம் கோரிக்கைகொளத்தூரில் தவெக வெற்றி: மு.க.ஸ்டாலின் வழக்கில் இன்று தீா்ப்புகிருஷ்ண ஜெயந்தி, வார விடுமுறை: 4,070 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் இரு நாள்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புஆகஸ்ட் மாதத்தில் யுபிஐ பரிவா்த்தனைகள் புதிய உச்சம்

ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதனை

காற்றில் நீண்ட தூரம் பறந்து இலக்கை தாக்கும் ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது.

(Khagantak-243

ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதனை - X | IAF

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 6:20 am IST

காற்றில் நீண்ட தூரம் பறந்து இலக்கை தாக்கும் ககன்தக்-243 குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக இந்திய விமானப் படை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: விமானத்தில் இருந்து வீசப்பட்ட பின்னா் நேராக பூமியில் விழுந்து வெடிக்காமல், இறக்கைகள் மூலம் காற்றில் நீண்ட தூரம் பறந்து இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் ககன்தக்-243 குண்டு உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது.

இந்தக் குண்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது. இந்தச் சோதனையின் அனைத்து நோக்கங்களும் வெற்றிகரமாக நிறைவேறின. இதன்மூலம் எதிரிகளைத் தாக்கும் திறன் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தச் சோதனை எங்கு நடத்தப்பட்டது என்ற தகவல் வெளியாகவில்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குருகிராம் மெட்ரோ விரிவாக்கத் திட்டம்: வெற்றிகரமாக பொருத்தப்பட்ட 160 டன் யு-கிரிடா்

குருகிராம் மெட்ரோ விரிவாக்கத் திட்டம்: வெற்றிகரமாக பொருத்தப்பட்ட 160 டன் யு-கிரிடா்

சபரிமலை அருகே தாழ்வாகப் பறந்த விமானப் படை ஹெலிகாப்டரால் பரபரப்பு

சபரிமலை அருகே தாழ்வாகப் பறந்த விமானப் படை ஹெலிகாப்டரால் பரபரப்பு

காற்றில் மின் கம்பம் சாய்ந்து சேதம்

காற்றில் மின் கம்பம் சாய்ந்து சேதம்

பறக்கும்போது கொஞ்சம் உறக்கம்..!

பறக்கும்போது கொஞ்சம் உறக்கம்..!

விடியோக்கள்

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan