The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம் உத்தர பிரதேச தோ்தலை ஹிந்து-முஸ்லிம் போட்டியாக மாற்ற பாஜக முயற்சி- சமாஜவாதி குற்றச்சாட்டுகடந்த 20 ஆண்டுகளில் 171 ஐஐடி மாணவர்கள் தற்கொலை: சென்னைக்கு 2வது இடம்!தேர்தல் முறையை சிதைக்க பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா, ஞானேஷ்குமார் கூட்டுச் சதி: கே.சி. வேணுகோபால்பாட்மின்டனில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் ஹரிஹரனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை: முதல்வர்காஸாவில் தொடரும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்! 74,000-ஐ நெருங்கும் பலி எண்ணிக்கை!மாணவர் தற்கொலைக்கான பின்னணி: விசாரிக்க சிறப்புக்குழு அமைத்த ஐஐடி மும்பை!தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியிலிருந்து ஞானேஷ் குமார் நீக்கப்பட வேண்டும்: மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், தேர்தல் ஆணையம் இணைந்து தேசத்துரோகம்! ராகுல் விமர்சனம்

ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடி

மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் மூலம் சாமானிய மக்களின் மருத்துவச் செலவு பெருமளவில் குறைந்துள்ளதாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

Published On :

மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் மூலம் சாமானிய மக்களின் மருத்துவச் செலவு பெருமளவில் குறைந்துள்ளதாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இத்திட்டத்தில் 60 கோடிக்கும் மேற்பட்டோா் ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரையிலான மருத்துவக் காப்பீட்டைப் பெறுகின்றனா் என்றும் அவா் கூறியுள்ளாா்.

நாட்டின் முக்கிய சுகாதாரத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத் தொடங்கப்பட்டு 8 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதைக் குறிப்பிட்டு ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் தரமான மருத்துவச் சேவை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டம் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது. இன்று, 60 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரையிலான மருத்துவக் காப்பீட்டைப் பெறுகின்றனா். இதன்மூலம் உலகின் மிகப்பெரிய சுகாதாரத் திட்டமாகவும் இது உருவெடுத்துள்ளது.

இந்தத் திட்டம் மக்களின் மருத்துவச் செலவை வெகுவாகக் குறைத்துள்ளது. இதன்மூலம் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வா்க்கத்தினா் பெரிதும் பயனடைந்துள்ளனா்.

ஆயுஷ்மான் நல்வாழ்வு மையத்தில் 500 கோடிக்கும் அதிகமான வருகைகள் பதிவாகியுள்ளன. இதன்மூலம் முதன்மை சுகாதார சேவைகள் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன’ என்று கூறியுள்ளாா்.

மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சா் ஜெ.பி. நட்டா எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் 60 கோடிக்கும் அதிகமானோா் இணைக்கப்பட்டு, 48.54 கோடி ஆயுஷ்மான் காப்பீட்டு அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கெனவே 13 கோடிக்கும் மேற்பட்டோா் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனா். நாடு முழுவதும் உள்ள 39,000-க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவமனைகள் மூலம் ரூ.2 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான மருத்துவ சிகிச்சைகள், காப்பீடு மூலம் மக்களுக்கு எவ்வித சுமையும் உருவாகாமல் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன’ என்று கூறியுள்ளாா்.

ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டம் கடந்த 2018 செப்டம்பா் 23-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தில், சுகாதார சேவைகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் ஆயுஷ்மான் நலவாழ்வு மையங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனுடன் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் மற்றும் பிரதமா் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டம் ஆகியவையும் முக்கிய அம்சங்கள் ஆகும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

50 கோடி மக்களுக்கு இலவச சிகிச்சை! ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் 8 ஆண்டு சாதனை!

50 கோடி மக்களுக்கு இலவச சிகிச்சை! ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் 8 ஆண்டு சாதனை!

புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்ட குறைபாடுகளை களைய கோரி ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்ட குறைபாடுகளை களைய கோரி ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை உயா்ந்தாலும் பிரீமியம் உயராது: அமைச்சா் அருண் ராஜ்

மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை உயா்ந்தாலும் பிரீமியம் உயராது: அமைச்சா் அருண் ராஜ்

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் விதிமீறல்: 2,359 மருத்துவமனைகள் சேவைப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் விதிமீறல்: 2,359 மருத்துவமனைகள் சேவைப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்

விடியோக்கள்

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election