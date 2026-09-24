அரக்கோணம்-ரேணிகுண்டா இடையே 3, 4-ஆவது பாதை அமைக்க ரூ.1,936 கோடி
அரக்கோணம்- ரேணிகுண்டா இடையே 3, 4 ஆவது ரயில் பாதை அமைப்பதற்கு ரூ.1936.46 கோடி நிதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை இயக்குநரகம் தெற்கு ரயில்வே மேலாளருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
ரயில் பாதை. - கோப்புப்படம்.
அரக்கோணம்- ரேணிகுண்டா இடையே 3, 4 ஆவது ரயில் பாதை அமைப்பதற்கு ரூ.1936.46 கோடி நிதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை இயக்குநரகம் தெற்கு ரயில்வே மேலாளருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் 3 புதிய முக்கிய ரயில் பாதைத் திட்டங்களுக்கு சமீபத்தில் அனுமதி அளித்துள்ளது. அதனடிப்படையில் முதல் கட்டமாக சேலம்-கரூா்-திண்டுக்கல் இடையேயான 159 கி.மீ. தொலைவுக்கு இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்க ரூ.2,241.67 கோடி நிதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே மண்டல மேலாளருக்கு மத்திய ரயில்வே இயக்குநரகம் சாா்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது அடுத்தகட்டமாக அரக்கோணம்-ரேணிகுண்டா இடையே 3 ஆவது மற்றும் 4 ஆவது ரயில் பாதை அமைப்பதற்காக ரூ.1936.46 கோடியை ரயில்வே இயக்குநரகம் ஒதுக்கியுள்ளதாக தகவல் தெரிவித்துள்ளது. நிதியில் கட்டட பணிகளுக்காக ரூ.1504.42 கோடியும், சமிக்ஞை மற்றும் தொலைத் தொடா்பு சாதனங்களுக்காக ரூ.225.58 கோடியும், மின்சாதனங்களுக்காக ரூ.206.46 கோடியும் நிதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே மண்டல மேலாளருக்கு இரு முக்கியத் திட்டங்களுக்கான நிதி அளிக்கப்பட்டுவிட்டதாக மத்திய ரயில்வே இயக்குநரகம் தகவல் தெரிவித்திருப்பதால், அவற்றுக்கான பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படவுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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