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கேரள வணிக நிறுவனத்தில் மின்தூக்கி அறுந்து விழுந்ததில் ஒருவர் பலி!

மூவாட்டுப்புழா வணிக நிறுவன கிடங்கில் மின்தூக்கி சரிந்து விழுந்தது பற்றி..

death

DIN

Published On :

கேரள மாநிலம், எர்ணாகுளத்தின் மூவாட்டுப்புழாவில் உள்ள வணிக நிறுவனத்தின் கிடங்கில் மின்தூக்கி அறுந்து விழுந்ததில் 19 வயதுடைய தொழிலாளி உயிரிழந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

உயிரிழந்தவர் மூவாட்டுப்புழா அருகிலுள்ள பெரிங்காழாவைச் சேர்ந்த அக்‌ஷய் கிருஷ்ணன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

வெல்லோர்குன்னத்தில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட மூன்று மாடி நகராட்சி கட்டடத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு கடையின் கிடங்கில் திங்கள்கிழமை மதியம் 2 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.

அக்கடையின் ஊழியரான அக்‌ஷய், மேல் தளங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த சில பொருள்களை எடுப்பதற்காகக் கிடங்கிற்குச் சென்றிருந்தபோது மின்தூக்கி சரிந்து விழுந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.

பின்னர், அவர் கிடங்கின் தரையில் கிடந்த கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், உடனடியாக அருகிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். பின்னர் தொடுபுழாவில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.

செவ்வாய்க்கிழமை தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளில், மின்தூக்கி கீழே விழுவதும், அக்‌ஷய் தூக்கி வீசப்பட்டு தரையில் விழுவதும் பதிவாகியிருந்தது.

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