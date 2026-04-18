கீரிப்பிள்ளை

கீரி ஒண்ணு வந்தது
ஓரக் கண்ணால் பார்த்தது
-
முட்டை தேடிப் போனது
குட்டைக்குள்ளே விழுந்தது
-
தப்பிக்க நினைச்சது
தாவித்தாவிக் குதித்தது
-
முயற்சி செய்து பார்த்தது
முடிவில் மேலே வந்தது!
வீடியோக்கள்
