Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

நுங்கு

மூன்று கண்ணு நுங்கு முத்துச் சுளை நுங்கு

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 6:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மூன்று கண்ணு நுங்கு

முத்துச் சுளை நுங்கு

-

அனைவருக்கும் நுங்கு

அமுதம் போன்ற நுங்கு!

-

வாயில் போட நுங்கு

வழுக்கி இறங்கும் நுங்கு

-

வெள்ளை நிற நுங்கு

வெயிலுக்கு நுங்கு!

-

குறைந்த விலையில் கிடைக்கும்

பனை மரத்து நுங்கு!

மு.கிருத்திகா

வள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள், ஆலங்காயம் ஒன்றியம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

வெயில் தாக்கம்: கடலூரில் நுங்கு விற்பனை மும்முரம்! கடந்தாண்டைவிட விலை அதிகம்

பனை மரத்தில் இருந்து விழுந்து சிறுவன் மரணம்!

தோ்தலில் கல்வியை தருவோம் எனக்கூறும் கட்சிகளை காணமுடியவில்லை: விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன்

ஆயுள் காக்கும் ஆயுர்வேதம்: எந்தப் புளி ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது?

கன்னக்குழியா பாடல்!

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

