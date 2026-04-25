/
மூன்று கண்ணு நுங்கு
முத்துச் சுளை நுங்கு
-
அனைவருக்கும் நுங்கு
அமுதம் போன்ற நுங்கு!
-
வாயில் போட நுங்கு
வழுக்கி இறங்கும் நுங்கு
-
வெள்ளை நிற நுங்கு
வெயிலுக்கு நுங்கு!
-
குறைந்த விலையில் கிடைக்கும்
பனை மரத்து நுங்கு!
மு.கிருத்திகா
வள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள், ஆலங்காயம் ஒன்றியம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
