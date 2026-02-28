பிஞ்சுக் கைவண்ணம்
பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, படிக்கும் வகுப்பு, குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm
அறிவிப்பு :
-ஆசிரியர்
