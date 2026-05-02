Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

செல்லத் தம்பி

தம்பி நல்ல தம்பி என் செல்லத் தம்பி

Updated On :2 மே 2026, 6:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தம்பி நல்ல தம்பி

என் செல்லத் தம்பி

-

அழுது காட்டும் தம்பி

அடம் பிடிக்கும் தம்பி

-

தங்கக் கட்டி தம்பி

குறும்புக்காரத் தம்பி

-

சுட்டிப் பையன் தம்பி

சுறுசுறுப்பான தம்பி

-

தம்பி நல்ல தம்பி

என் செல்லத் தம்பி

பி.நர்மதா

