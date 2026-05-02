தம்பி நல்ல தம்பி
என் செல்லத் தம்பி
-
அழுது காட்டும் தம்பி
அடம் பிடிக்கும் தம்பி
-
தங்கக் கட்டி தம்பி
குறும்புக்காரத் தம்பி
-
சுட்டிப் பையன் தம்பி
சுறுசுறுப்பான தம்பி
-
தம்பி நல்ல தம்பி
என் செல்லத் தம்பி
பி.நர்மதா
