காடு சுற்றிப் பார்க்கணும்
கால் வலிக்க நடக்கணும்
காட்டு விலங்கு வகைகளை
கண்டு கண்டு மகிழணும்!
-
தாவர அடர்த்தி மிக அழகு
பூவும் மனமோ மகிழும்
நீரோடை அழகுகளைக் கண்டு
நெஞ்சம் முழுவதும் துள்ளும்!
-
மலைகள் சூழ்ந்த நிலங்கள்
மலைத்து நிற்கலாம் நாமே
கொட்டும் அருவி அதிலே
குளித்து மகிழலாம் தாமே!
வசீகரன், தேனாம்பேட்டை
