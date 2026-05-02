குழந்தைகள் உலகம்

காடு

காடு சுற்றிப் பார்க்கணும் கால் வலிக்க நடக்கணும்

Updated On :2 மே 2026, 6:30 pm

காடு சுற்றிப் பார்க்கணும்

கால் வலிக்க நடக்கணும்

காட்டு விலங்கு வகைகளை

கண்டு கண்டு மகிழணும்!

-

தாவர அடர்த்தி மிக அழகு

பூவும் மனமோ மகிழும்

நீரோடை அழகுகளைக் கண்டு

நெஞ்சம் முழுவதும் துள்ளும்!

-

மலைகள் சூழ்ந்த நிலங்கள்

மலைத்து நிற்கலாம் நாமே

கொட்டும் அருவி அதிலே

குளித்து மகிழலாம் தாமே!

வசீகரன், தேனாம்பேட்டை

