Dinamani
தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருமலையில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் வழிபாடு திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!திருப்பத்தூரில் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வழக்கு: விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைப்பு முதல்வர் விஜய்யின் தனி செயலர்களாக செந்தில் குமார் ஐ.ஏ.எஸ்., லட்சுமி பிரியா ஐ.ஏ.எஸ். நியமனம்
/
குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

அந்த ஹைடெக் திருமணத்தில் அவர் மட்டும் இன்னும் சாப்பிடாமல் உட்கார்ந்துகொண்டு இருக்கிறாரே, ஏன்?

News image
Updated On :13 மணி நேரங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'அந்த ஹைடெக் திருமணத்தில் அவர் மட்டும் இன்னும் சாப்பிடாமல் உட்கார்ந்துகொண்டு இருக்கிறாரே, ஏன்?'

'அவருக்கு இன்னும் ஓ.டி.பி.

நம்பர் மாட்ச் ஆகவில்லையாம்!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.

----------------------------------------------------------------------------

'அந்த காக்கா வெறும் சப்பாத்தி மட்டும்தான் சாப்பிடுமா, ஏன்?'

'வடநாட்டில் இருந்து வந்திருக்காம்!'

-எம்.பி.தினேஷ், கோவை - 25.

----------------------------------------------------------------------------

'உன்கிட்ட பச்சைப் பயறு சுண்டல் செய்யச் சொன்னது தப்பாப் போச்சு!'

'என்ன சொல்றீங்க?'

'வேகாம பச்சையா வந்து கொண்டு தந்திட்டியே!'

-ஆர்.ஜெயலட்சுமி, திருநெல்வேலி.

----------------------------------------------------------------------------

'நீங்க சொல்ற கதையை படமா எடுத்தா ஓடுமா?'

'ஏற்கெனவே கொரியாவுல ஓடியிருக்கே!'

-சி. ஆர். ஹரிஹரன், ஆலுவா.

----------------------------------------------------------------------------

'டாக்டர், எனக்கு எல்லாம் டபுள் டபுளா தெரியுது!'

'சரி... வாயை ஊதுங்க!'

----------------------------------------------------------------------------

'நீ எதுக்கு திருடப் போகும்போது உன்கூட டூப்ளிகேட் சாவி பண்ற ஆளைக் கூட்டிக்கிட்டுப் போறே?'

'நல்ல பூட்டையெல்லாம் உடைக்க எனக்கு மனசு வராது, சார்!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை-5.

----------------------------------------------------------------------------

'நாம எடுக்கப்போகும் புதிய படத்துக்கு மக்கள் வரிசையில் நிற்கணும்... அப்படி ஒரு தலைப்பு வைக்கணும்.'

'அப்ப... 'சிலிண்டர்'னு வைக்கலாம்!'

----------------------------------------------------------------------------

'நம் தலைவரை வெளிநாட்டில் பிறந்த என் பிள்ளைகளுக்கு பெயர் வைக்கச் சொன்னது தப்பாப் போச்சு...'

'ஏன், என்னாச்சு?'

'பெட்ரோல், டீசல்னு பெயர் வைச்சிட்டாரு!'

எஸ்.சிவஞானம், வாணியம்பாடி.

----------------------------------------------------------------------------

'இருக்கும் இடத்துக்கேற்ற மாதிரி மன்னர் சாப்பிடுறார்...'

'என்ன சொல்றே?'

'பதுங்குக் குழியில் இருந்துட்டு 'குழி'ப் பணியாரம் சாப்பிடுறாரே!'

----------------------------------------------------------------------------

'மயிர்க்கூச்செறியும் படமுன்னு போய்ப் பார்த்தது தப்பாச்சுன்னு எதைவச்சு சொல்றே?'

'எல்லா 'முடி'யும் கொட்டி, தலை வழுக்கையாயிடுச்சு!'

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

----------------------------------------------------------------------------

'உங்க படம் ரொம்ப பெரிய படம்னு சொன்னீங்க... இது குறும்படமா இருக்கே?'

'சென்சாரில் வெட்டினது போக இவ்வளவுதான் கிடைச்சது!'

----------------------------------------------------------------------------

'இளவரசரின் கல்யாணத்துல மொய் எழுதுறவங்க பக்கத்துல நிற்குற ரெண்டு பேர் யாரு?'

'மொய்காப்பாளர்கள்!'

----------------------------------------------------------------------------

'நான் வீட்டோட மாப்பிள்ளையா போயிட்டேன், தெரியுமா?'

'அதான் உன் வண்டியிலே 'அத்தை-மாமா துணை'ன்னு எழுதியிருக்கியா?'

இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.

----------------------------------------------------------------------------

'பெண் பார்க்க வந்தா காபி மட்டும் தானா..?'

'பையனைப் பிடிச்சிருக்குன்னு பொண்ணு சொல்லட்டும்... உடனே ஸ்வீட், காரம் வரும்.'

பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தவெகவுக்கு விசிக இன்னும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை: தவெக தகவல்

தவெகவுக்கு விசிக இன்னும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை: தவெக தகவல்

”முன்னாள்? இன்னும் அவர்தான் முதல்வர்!” பெ. சண்முகம் பேட்டி | CPIM | MK. Stalin

”முன்னாள்? இன்னும் அவர்தான் முதல்வர்!” பெ. சண்முகம் பேட்டி | CPIM | MK. Stalin

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

அருணாச்சலா ஹைடெக் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு திட்ட பயிற்சி

அருணாச்சலா ஹைடெக் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு திட்ட பயிற்சி

விடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
முதல்வர் விஜய்யைத் தொடர்ந்து பதவியேற்ற அமைச்சர்கள்! | #tvk #tvkvijay #tvkministry
வீடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய்யைத் தொடர்ந்து பதவியேற்ற அமைச்சர்கள்! | #tvk #tvkvijay #tvkministry

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு