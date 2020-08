சூப்பர் ஹீரோ சோனு சூட்! 

திரைப்பட நிழலில் பெரும்பாலும் வில்லனாகத் தோன்றிவரும் ஹிந்தி நடிகர் சோனு சூட், நிஜ வாழ்வில் பலருடைய வாழ்வில் மறக்கமுடியாத கதாநாயகனாக மாறியுள்ளார். கரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தப் பலனையும் எதிர்பாராமல் அவர் செய்துவரும் உதவியால் பலருடைய மனங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்து வருகிறார் நடிகர் சோனு சூட்.

கரோனா தொற்றால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கால் பொருளாதாரம் முடங்கியதுடன், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. இதனால், நடுத்தர மக்கள் பலர் தங்களது வேலையை இழந்து தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு புலம்பெயர்ந்து சென்று பணிபுரிந்து வந்த தொழிலாளர்களின் நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது.

சக மனிதனின் நிலை உணர்ந்த நடிகர் சோனு சூட், எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் சிறிதுசிறிதாகத் தம்மால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்யத் தொடங்கினார். பின்னர் அதில் பெற்ற நிம்மதியிலும், பயன் அடைந்த தொழிலாளர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சியிலும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான உதவியினை விரிவுபடுத்தி வந்தார்.

முதன்முறையாக மும்பையில் சிக்கியிருந்த வெளி மாநிலத் தொழிலாளர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கிப் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான தமது உதவியினைத் தொடங்கினார்.

உணவு வழங்கி வந்த அவர், வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்று சேர வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து, பேருந்து வசதியை ஏற்பாடு செய்து மும்பையில் இருந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களைத் தங்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தார்.

மகாராஷ்டிரத்தில் சிக்கியிருந்த கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 100-க்கும் அதிகமான தொழிலாளர்களைச் சிறப்பு பேருந்து ஏற்பாடு செய்து மே 11-ஆம் தேதி அவர்களைத் தங்களுடைய சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பிவைத்து உதவி புரிந்தார்.

புலம் பெயர் தொழிலாளர்களை இலவசமாக அவர்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எனக் கூறியதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனைத் தாமே செயல்படுத்தியும் காட்டினார்.

ஜார்க்கண்ட் மாநில தொழிலாளர்களைப் பேருந்து ஏற்பாடு செய்து தங்களது சொந்த மாநிலத்திற்கு அனுப்பிவைத்து பேருதவியை விரிவாக்கினார். சக மனிதனாக இருந்து ஒரு நடிகர் செய்த இந்தச் செயல், பலருடைய கவனத்தைப் பெற்றது.

இதற்காக ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் திரிவேந்திர சிங் நன்றி தெரிவித்து, கரோனா தொற்று முடிந்ததும் தங்கள் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வர வேண்டும் என்றும் சுட்டுரையில் பதிவிட்டிருந்தார்.

மகாராஷ்டிர மாநில காவல்துறையினருக்கு 25 ஆயிரம் பேஸ் ஷீல்ட் (Face Shield) எனப்படும் முகக் கவசத்தை வழங்கினார். இதற்காக மகாராஷ்டிரத்தின் உள்துறை அமைச்சர் அனில் தேஷ்முக் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

அதற்கு பதிலளித்துள்ள சோனு சூட், உங்களது அன்பான வார்த்தைகள் எனக்கு உண்மையில் பெருமையைத் தருகிறது. என்னுடைய காவல்துறை சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள்தான் உண்மையான ஹீரோக்கள். அவர்கள் பாராட்டத்தக்க வகையில் செய்யும் பணிகளுக்கு என்னால் முடிந்த ஒரு சின்ன உதவி இது. ஜெய்ஹிந்த் எனப் பதிவிட்டிருந்தார்.

