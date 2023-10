அமேசானில் உலகின் பெரிய ஆற்றின் கரையில் குடிநீருக்குத் தவிக்கும் மக்கள்!

By ஜானதன் லிவிங்ஸ்டன் ஸீகல் | Published On : 26th October 2023 04:24 PM | Last Updated : 26th October 2023 04:48 PM | அ+அ அ- |