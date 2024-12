பாடல் வரிகளால் வந்த வினை... கவிஞர் எல் - பெஹைரி! கவிதைதான் குற்றம் - 9

2014 இல், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு எல் - சிசி போட்டியிட்டார். ‘நாட்டை மோர்சியிடமிருந்து மீட்டவர்’ என்று ஒருபகுதி மக்களால் மதித்துப் பார்க்கப்பட்ட எல் - சிசி அமோக வெற்றி பெற்றார். ஆனால், தேர்தல் வெற்றிக்குப் பின் வேறுநிறம் மாறினார். தனக்கெதிரான கருத்துகளுக்கும், கருத்து வேறுபாடுகளுக்கும் ‘பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை’ கொண்டவராக வெளிப்பட்டார், எல்-சிசி. அந்நோக்கில், கருத்துக்கூறும் உரிமையை, மக்களது அடிப்படை உரிமைகளை, சுதந்திரங்களை, ஊடகங்களை, முன்னோடியில்லாத வகை ஒடுக்குமுறைகளால் அடக்க முற்பட்டார் அவர்.

இத்தகைய போக்குகளால், முபாரக் எதிர்ப்புப் புரட்சியில் ஈடுபட்ட பல அரசியல் பிரமுகர்கள், தனது ஆட்சிக்கு எதிரான கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி வந்த எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், கலைஞர்கள், பிற ஆர்வலர்கள் ஒவ்வொருவராகத் தேடப்பட்டுச் சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுத் துன்புறுத்தப்பட்டனர் அல்லது நாடு கடத்தப்பட்டனர். யார், யார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்; மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்; அல்லது புதிய குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கின்றனர் என்ற செய்திகளை ஊடகத்தாரும், மனித உரிமை ஆர்வலர்களும் அறிந்துகொள்வதே கடினமாகும் அளவுக்கு இம்மாதிரி நடவடிக்கைகள் நாளும் பெருகின. "10 ஆண்டுகளுக்குள், முபாரக்கின் சகாப்தத்தில் இருந்ததைவிட, எகிப்தில் காண அரிதான, சுதந்திரமே எல் - சிசி காலத்தில் இருந்தது” என்பது அரசியல் ஆய்வாளர்களின் பொதுக்கருத்தானது.

சுற்றிலும், சிரியா, லிபியா மற்றும் யேமனில் குழப்பங்கள் நிலவின. இராக்கிலும் அரசின் ஸ்திரத்தன்மைக்கு சவால்கள் தொடர்ந்து இருந்தன. தனிமனித சுதந்திர இழப்புகள் அரபுப் பிராந்தியம் முழுவதுமே நிதர்சனமாகியிருந்தது.

எகிப்தையும் பாதித்த இத்தகைய சூழலில், 2018 ஆம் ஆண்டில், எல் - சிசி, தேர்தல் முறைகேடுகள் என்பன யாவும் மொத்தமாக அரங்கேறிய, தனது இரண்டாவது அதிபர் தேர்தலில் 97% வாக்குகளுடன் வெற்றி பெற்றார். எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் பங்கேற்கப் பலவகைத் தடைகள் விதிக்கப்பட்டன; பலர் சிறையிலடைக்கப்பட்டுத் தேர்தல் போட்டிக்களத்திற்கு வரவிடாமலே தடுக்கப்பட்டனர். போட்டியிட வாய்ப்பிருந்தவர்களது குடும்பங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டன. அப்போது, அமலில் இருந்த எகிப்து அரசியலமைப்புச் சட்டப் பதவிக் காலத்தின் வரம்புகளின்படி, இதுவே (2018) அவரது கடைசித் தேர்தலாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அதுவும் மாறியது. "எகிப்தில் புரட்சி முற்றிலுமாகத் தோல்வியுற்றது’’ என்பதற்குச் சான்றாக, ஏப்ரல் 2019 இல், எல் - சிசி 2030 வரை அதிகாரத்தில் இருக்க அனுமதிக்கும் வகையில் எகிப்திய அரசியலமைப்பு திருத்தப்பட்டது.

எல் - சிசியின் கொடுங்கை

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எகிப்து முழுவதும் எதிரொலித்த, எழுதப்பட்ட, அச்சிடப்பட்ட பொதுவான பல்லவிகளில் ஒன்று: "எகிப்தியர்கள் பயத்தின் சுவர்களை இடித்துத் தகர்த்தனர்" (Egyptians have demolished the wall of fear) என்பதாகும். நிலைமை தலைகீழ் இப்போது. “நோயாளி இறக்கவில்லை; ஆனால் குணமடையவில்லை” என முந்தைய போராட்டங்களில் முன் நின்றவர்கள் புலம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துபவர்கள் தங்கள் கணக்குகளை திரையிட்டு மறைக்க ஒருவருக்கொருவர் உதவிக்குறிப்புகளை வழங்கிவருகிறார்கள்!

தஹ்ரீர் சதுக்கத்தைச் சுற்றியுள்ள மக்களின் தொலைபேசிகளைப் போலிஸ் உன்னிப்பாக ஒட்டுக்கேட்கிறது. 2011-12 இல் புரட்சிப்புயல் மையங்கொண்டிருந்த கெய்ரோவின் தஹ்ரீர் சதுக்கம் தற்போது மயான அமைதியில்! சதுக்கத்தைச் சுற்றியுள்ள கட்டடங்களுக்கு மீண்டும் வர்ணங்கள் பூசப்பட்டு, ஆங்காங்கே பசுமையளிக்கும் மரங்களும் நடப்பட்டுச், சதுக்கத்தைச் சுற்றிலும் புதிய வண்ண விளக்கு அமைப்புகூட நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஆனால், போராட்டக்காரர்கள் யாரும் இப்போது அங்கு செல்ல அனுமதியில்லை! முன்பு தகர்க்கப்பட்ட பயத்தின் சுவர், எல் - சிசியின் அடக்குமுறை அரசாங்கத்தால் மீண்டும் உறுதியாகக் கட்டப்பட்டுவிட்டதோ என்ற நிலையே தற்போது, அங்கு.

அணையாக் கவிக்கனல்

ஆனாலும் கனல் அணையவில்லை. அதிலும், கவிக்கனல் கொதிப்பு, ஆள்பவர்களிடையே ஐயத்தை - மக்கள் மீண்டும் முன்புபோல ஒன்றிணைந்து விடுவார்களோ என்ற ஐயத்தை; அச்சத்தை - கவிஞர்களது சொற்களின் வீரியம் என்ன நிகழ்த்துமோ என்ற அச்சத்தை- கொக்கியாகப் போட்டுத் தொங்கவிட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை. அந்த உண்மைக்குச் சான்றாகவே ‘கவிஞர்களைக் கைதுசெய் படலம்’ நீண்டு தொடர்கிறது; ‘எழுத்தாளர்களை இழுத்துவந்து சிறைப்படுத்தல்’ திட்டமும் தீவிரச் செயல்பாட்டிலுள்ளது எகிப்தில், எல் - சிசியின் ஆட்சியில். இவ்வகையில், எல் - சிசியின் எகிப்திய அரசாங்கம் குறிப்பிடத் தகுந்த எழுத்தாளர்களான அலா அப்தெல் ஃபத்தா, கலால் எல் - பெஹைரி, அஷ்ரப் ஒமர் ஆகியோரையும், எகிப்தின் எல்லைகள் கடந்தும் அறியப்பட்டுள்ள கவிஞர்களான கலால் எல்-பெஹாரி, அலா அப்த் எல் - ஃபத்தா, அஷ்ரப் ஒமர் உள்படப் பலரையும் சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. எதற்காக? சட்டப்படி வழங்கப்பட்டுள்ள கருத்து சுதந்திரத்திற்கான உரிமையை அவர்கள் பயன்படுத்தியதற்காக!

இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் (2025 ஜனவரியில்) ஐ.நா மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் முன் எகிப்து, அதன் நான்காவது உலகளாவிய காலமுறை மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட வேண்டியுள்ளது. அதைப் பற்றியெல்லாம் அலட்டிக் கொள்ளாமலே, இதுவரையிலும், சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத்தை முற்றிலும் புறக்கணித்து வருவதோடு, நடைமுறையிலுள்ள எகிப்துச் சட்டங்களையும் துச்சமெனக் கருதி மீறி வருகிறது எதேச்சாதிகாரமாகவும், சட்டங்களுக்குப் புறம்பாகவும் சிறைகளில் அடைத்துப் போடப்பட்டிருக்கும் அனைத்துத் தனிநபர்களையும் உடனடியாக, நிபந்தனையின்றி விடுவிக்க எகிப்திய அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டுமென ஐ.நா.வின் உறுப்பு நாடுகளுக்கு, ‘பென் இன்டர்நேஷனல்’ அமைப்பு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறது.

கவிஞர் கலால் எல் - பெஹைரி

எல் - சிசியின் வழக்கமான சர்வாதிகாரப் பரிசுகளில் முதன்மையானதான ‘சிறைவாசம்’ வழங்கப்பட்டு வாட்டி வதைக்கப்படும் எகிப்தியக் கவிஞர்களில் கலால் எல்-பெஹைரி, (Galalel-Behairy, சில நாடுகளில் இப்பெயரை ஜலால் எல் - பெஹைரி என்றும் எழுதுகிறார்கள்) ஒரு பாடலாசிரியருங்கூட. 2018 மார்ச் மாதத்தில், வெளிநாட்டுப் பயணங்களிலிருந்து திரும்பியபோது, கெய்ரோ சர்வதேச விமான நிலையத்தில் எல்-பெஹைரி கைது செய்யப்பட்டார். எதற்காக என்றால், ஏற்கெனவே எகிப்திலிருந்து- 2011 புரட்சியை ஒட்டி - நாடு கடத்தப்பட்டுள்ள ராப் பாடகர் ராமி எசாம் (Ramy Essam) என்பவர் பாடி, யூடியூபில் வெளியிடப்பட்ட ‘பலாஹா’ (Balaha)’ என்ற பாடல் விடியோவுக்கான கவிதை வரிகளை எழுதியதற்காக. விடியோ பாடலுக்கு எழுதிய கவிதைதான் குற்றம், கைது, சிறை!

எல் - பெஹைரியின் கைதுக்கு முக்கிய காரணம் என்று சொல்லப்பட்ட பலாஹா பாடல் விடியோ பிப்ரவரி 26, 2018 இல் வெளியாகி வைரலானது. வெளியான நான்கைந்து நாட்களிலேயே பலாஹா விடியோவை 4.9 மில்லியன் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருந்தார்கள். ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பிய எல் - பெஹைரி விமான நிலையத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டார். விடியோவில், பாரம்பரிய இசையையும் ராக் தாள இசையையும் தடையின்றி எளிதில் இயல்பாக இணைக்கும் பாடகரான எசாம், நன்கு அறிமுகமான - அவரது தோற்ற முத்திரை – நீண்ட சுருட்டை தலைமுடியுடன் - எங்கோ ஆளரவமற்ற தெருக்களில் பாடி, நடனமாடிக்கொண்டே செல்கிறார். 2011 எகிப்திய புரட்சி காலத்தில் எசாம் கைது செய்யப்பட்டபோது, அவரை அவமானப்படுத்தும் விதமாக - அவரது அடையாளமான இந்த நீண்ட சுருட்டை முடி - வலுக்கட்டாயமாகக் குறுக வெட்டி அகற்றப்பட்டது குறிப்பிட உரியது. கவிஞர் எல் - பெஹைரி ஒரு ஆங்கிலப் பேராசிரியருமாவார். தனது அரபிக் கவிதை வரிகளை- விடியோவில் காண்பிக்க ஏதுவாக ஆங்கில வரி வசனங்களாக (Sub titles) அவரே மொழிபெயர்த்தார்.

கவிஞரின் பாடல், 2014 இல் ஆட்சிக்கு வந்த எல் - சிசியின் ஆட்சிபற்றி மறைமுகச் சாடல். விடியோ பாடலில் (கவிதையில்) யாருடைய பெயரும் நேரடியாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை. என்றாலும், 'பலாஹா' என்ற சொல் அடிக்கடி வருகிறது. அரபியில் 'பலாஹா என்றால் நேரடியாகப் (dates) ‘பேரீச்சம்பழம்’ எனப் பொருள். ஆனால், அது சர்வாதிகாரம் செய்துவரும் எல்-சிசியைப் போராட்டக்காரர்கள் இழிவாகக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் புனைபெயர். ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து (2014), மக்களுக்கு இனிதான எதுவுமே எல் - சிசி செய்ததே இல்லை என்பதைக் கவிதை சூசகமாகச் சொல்கிறது.

'நான்கு ஆண்டுகள் நடந்துபோயின,

ஒரு தடயமும் காணோம்;

உங்கள் ‘ஆமை’ இனத்திற்காகத்தான்

மக்கள் காத்திருந்தனரோ.'

என்று, எல் - சிசி அரசின் செயல் வேகம் இல்லாமையை- ‘ஆமை’யைக் குறியீடாக வைத்துச் - சாடுகிறது. பலாஹா விடியோ வெளியான சமயத்தில் எல் - சிசி, அடுத்த 2018 தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்த நேரம். மக்கள் நலப் பணிகளில் எல் - சிசி அரசு ஆமை வேகம்தான் என்றாலும், ஊசியாய்க் குத்தும் சாடல் கவிதையின் உக்கிரம் உடனே புரிந்துவிடுகிறதே! மறைமுகச் சாடல் கவிதையின் உள்பொருள், உள்ளுறை கருப்பொருள்! உடனே தெரிந்து அக்கணமே கைது, தாக்குதல், சிறைப்படுத்தல் என்பது மின்னல் வேகத்தில்!