இருவரி கவிதைக்குச் சிறையா? பர்ஷாஸ்ரீ புராகோஹைன்! கவிதைதான் குற்றம் - 8

“தொன்று நிகழ்ந்த தனைத்தும் உணர்ந்திடும் சூழ்கலை வாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்றுணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய்” என்று முன்தோன்றி மூத்த நம் தமிழை, நெஞ்சுயர்த்திப் போற்றுவான் பாரதி. முன்தோன்றியதானாலும், இன்றும் குன்றாது வியக்க வைக்கும் “சீரிளமைத் திறம்” மிளிரும் தமிழின் ஒற்றை வரிச் ‘சொற்கூர்வேல்’ ஆத்திச்சூடியும், கொன்றைவேந்தனும், ஒன்றே முக்காலடியாலே உலகளந்து ஓங்கிநிற்கும் திருக்குறளும் பூர்விக பாத்தியதையாய்ப் பெற்றுச் சர்வ சுதந்திர சுகஜீவனமாக ஆண்டனுபவித்து வருபவர்கள் நாம். ஆதலால், கவிதைகள் ஆழமாக, அடர்த்தியாக இருப்பதற்கும், அவற்றின் நீளத்திற்கும் (கவிதை வரிகளின் எண்ணிக்கை) எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்பதை ஆதிமுதலே நாம் அறிவோம் நன்றாக.

தொன்னூல் எனப் போற்றப்படும் தொல்காப்பியத்தின் பின்னூல் எனச் சிறப்புற்றுள்ள நன்னூலில் “நூலிற்கழகெனும் பத்தே” எனப் பட்டியலிடப்பட்டிருப்பதில் முதலாவது “சுருங்கச் சொல்லல், விளங்க வைத்தல்” என்பது. இதே கருத்தைத்தான் ஆங்கிலத்தில், ஷேக்ஸ்பியர் “Brevity is the soul of wit” ( ஹேம்லட், இயல் - 2, காட்சி 2, வரி 90), "சுருங்க நவில்வதே கூர்ந்த அறிவாற்றலின் ஆன்மா” என்றார்.

“அணுவைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தரித்த குறள்” என ஔவைப் பிராட்டி வியந்து போற்றிய ஒன்றே முக்காலடிக் குறளையும், ஓரடியாகச் சுருக்கிச் சுகவனம் சிவப்பிரகாசனார் - கட்டிக்கரும்பைப் பிழிந்தெடுத்த சாறெனக் - குட்டிக்குறள் நாம் சுவைக்க அருளியுள்ளார் (குறளில் ஏழு சீர்கள், குட்டிக்குறளில் நான்கு சீர்களே). எடுத்துக்காட்டாக, "உலகுக்கெல்லாம் ஒரு பொருள் முதலே” என்பது முதற்குறள், “அகர முதல...”வின் குட்டிக்குறள்.

‘சுருக்’ எனத் தைக்கும் சுருக்கக் கவிதைகள் தமிழில் பூர்ண பரிச்சயமாகிப் பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின்னரே உலகின் பல மொழிகளில் (ஜப்பானிய ஹைக்கூ உள்பட) பல்வேறு பெயர்களில் விளைந்து வளர்ந்துள்ளன. அவ்வகையில் பார்த்தோமானால், ஆங்கிலத்தில், மிகக் குறைந்த வரிக் கவிதைகளாகப் பலகாலமாகச் ‘சானட்’ (Sonnet) எனப்படும் 14 வரிக் கவிதை வகையே பெரும்பாலும் பழக்கத்திலிருந்து வந்தது. அப்போக்கினை மாற்றும் முயற்சியாக, 17 ஆம் நூற்றாண்டுக் கவிஞரான ராபர்ட் ஹெர்ரிக் (Robert Herrick, 24-8-1591 – 15-10-1674) தனது இருவரிக் கவிதைகள் மூலம் (monometers) புகழடைந்தார். சுமார் 2500 கவிதைகளுக்குமேல் படைத்தளித்த அக்கவிஞர், தனது படைப்புகளில் ஒன்றான ஹெஸ்ப்ரைடஸ் (Hesperides, 1898) என்ற நூலில், ஆங்காங்கே இருவரிக் கவிதைகள் பல இடம்பெற்று ஒளிரச்செய்துள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக இரு கவிதைகள் இங்கே:

‘’சமூகத்தில் புறந்தள்ளி வைக்கப்படவேண்டிய இருவரெவர்?

சதா பொய் பேசும் தனவந்தன், தற்பெருமைத் தரித்திரன்’’ (18)

‘’ஒன்று கடந்தவுடன் மற்றொன்று வரும் பின்னே

துன்பம், தொடர் துன்பம், அலை தொடரும் அலைபோல” (48)

அண்மைக்காலத்தில், ஹெர்ரிக் பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் போல, அமெரிக்கக் கவிஞர் சார்லஸ் சிமிக் (முன்னாள் அரசவைக் கவிஞர், Poet Laureate) எழுதிய - ‘ஏழு சொல், மூன்று குறுவரி’ - கவிதை, "துடைப்பங்கள்" தன் பெயரைக் கவியுலகில் பெருக்கி வருகிறது.

இதோ அக்கவிதை;

துடைப்பங்களுக்கு மட்டும் நன்கு தெரிகிறது

பீடித்துக்கிடக்கும்

பேயழுக்குகள்.

( Only brooms / Know the devil / Still exists).

சரி... சுருக்கம் பற்றி, இவ்வளவு விரிவாக எதற்கு என்கிறீர்களா?

வாங்க... செய்தியிருக்கு.

சுருக்கமாகவே சொல்லிவிடுகிறேன்.

உங்களுக்கு பர்ஷாஸ்ரீ புராகோஹைன் (Barshashree Buragohain ) என்ற பெயர் தெரியுமா?

‘தெரியாது’ என்ற குரலே அதிகம் கேட்பதால்,

வாங்க... நாம் தெரிந்து கொள்வோம்.

நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பே, அமெரிக்க அரசின் உள்துறை (State Department, உளவுத் துறையோ?) தெரிந்து வைத்திருக்கிறதே.

உலக நாடுகளில் நிலவும் மனித உரிமைகள் நடைமுறைகள் பற்றி ஆண்டுதோறும், அமெரிக்க உள்துறை அறிக்கைகள் (Country Reports on Human Rights Situations) வெளியிடப்படுவது வழக்கம். அவ்வகையில் இந்தியாவில் மனித உரிமைகள் நிலவரம் குறித்த 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கை, பிப்ரவரி 24, 2023 இல் வெளியானது. அந்த அறிக்கையில் பர்ஷாஸ்ரீ புராகோஹைன் பெயர் குறிப்பிட்டுச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஏன்?

அஸ்ஸாம் மாநிலம், ஜோர்ஹாட்டில் உள்ள தேவி சரண் பருவா மகளிர் கல்லூரியில் அறிவியல் பட்ட (கணிதம்) வகுப்பு இரண்டாம் பருவத் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருந்த, அந்த மாநிலத்தின் ஒரு சிறுகிராமத்துக் குறு விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்துவரும் மாணவி பர்ஷாஸ்ரீ புராகோஹைன். 2022 இல், 18-லிருந்து 19 வயதுக்கு நகர்ந்த அம்மாணவி, மே 18, 2022 இல் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர், நீதிமன்றக் காவலில் சிறை வைக்கப்பட்டார்.

இளம் மாணவி பர்ஷாஸ்ரீ கைது செய்யப்பட்டுச் சிறையிலடைக்கப்பட்டிருப்பதும், அந்த மாணவி மீது நாட்டின் கடுமையான சட்டங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) (Unlawful Activities (Prevention) Act- UAPA) சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதும், அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் என அமெரிக்க அரசின் உள்துறை அறிக்கையில் கண்டனமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எதற்காக அந்த இளம் மாணவி கைது செய்யப்பட்டுச் சிறையிலடைக்கப்பட்டாள்?

ஒரே ஒரு கவிதையால்தான்!