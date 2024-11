ராணுவத்திற்கும் அஞ்சாத கவிஞர் சா வாய்! கவிதைதான் குற்றம் - 6

அதென்ன அந்த எட்டுவரிக் கவிதையில் நுட்பம்?

அந்தக் கவிதையின் நுட்பத்தைக் காணுமுன், பர்மியக் கவிதைகள் 1990-களிலிருந்த போக்குகளிலிருந்து புறப்பட்டு இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டின் வைகறைக் காலங்களில் ஒரு புதிய கருத்து நிலைக்கு வந்து சேர்ந்ததைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். கவிதை, காலங்காலமாக ‘இதயக் கவிதை’யாகவே (Poetry of the heart) இருந்து வந்த நிலையிலிருந்து மாறிப், புதிய தடமாகப் மூளைக் கவிதை (Poetry of the brain) என்ற நிலைக்கு வந்தது. 1948 இல் பர்மா விடுதலை பெற்றதிலிருந்தே, மக்களாட்சியின் மலர்ச்சி முழுமையாகவில்லை. தொடர்ந்து ராணுவத்தின் தலையீடு, ராணுவச்சட்டப் பிரகடனம், ராணுவ ஆட்சி என்பதே அரசியல் நிலவரம் அங்கே பலகாலமாக. இவற்றால் பெருகிவரும் கசப்புணர்வும், கட்டுக்குள் வைக்க முடியாத எதிர்ப்புணர்வும் மனங்களில் வளர்ந்து மண்டிக்கிடந்து வரும் காலச் சூழல்களில், கவிதையானது, ‘செயல்படும் கருவிகளாக’ -மக்களைக் கூர்தீட்ட உதவும் மூளைக் கவிதைகளாக- வெளிப்பட்டுப் பரவ வேண்டும் என்ற சிந்தனைப் பாதையைப் புகழ்பெற்றிருந்த பர்மியக் கவிஞர் ஜியார் லின் (Zeyar Lynn) அமைத்தார். அப்புதிய வழிக் கவிதைப் பயணம் முனைந்தவர்களில் சா வாய் (Saw Wai) முன்னவர்.

வாங்க... அவர் கவிதைக்கு.

பிப்ரவரி 14

ஆரென்ஸ்பெர்க்*கூறியது:

ஒருமுறைதானந்த உயிர்வாதை அனுபவம்;

அது பதின்ம வயதினரின் பைத்தியக்காரத்தனம்!

இதொருமாடலின் மங்கல் நிழற்படம், சிறந்த கலைதான்!

இவளாலென் இதயம் நொறுங்கியதெனலாமா?

காதலிக்கத் தெரிந்த,கணக்கிலா மக்களே

தயையாகத் தங்கள் பொற்கரங்களைத் தட்டுங்கள்;

சப்தமாகச் சிரியுங்கள்.

*[இக் கவிதையில் முதல் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆரென்ஸ்பெர்க் என்ற பெயர் (Walter Conrad Arensberg, Ap 1878- Jan 29,1954, என்ற அமெரிக்கக் கவிஞர், விமர்சகர், கலைப்பொருள் சேகரிப்பாளர் மற்றும் தன் தந்தை வழி எஃகுத் தொழில் அதிபரைக் குறிப்பதாகும். இவர் தனது கவிதைகளில், வரிகளின் முதல் அல்லது கடையெழுத்துகளை ஒருவகையாக - மேலிருந்து கீழ் அல்லது கீழிருந்து மேல் - இணைத்தால் கவிதையிலில்லாத புதிய சொல்லுண்டாகும், கரந்துரைப்பாட்டு அல்லது புதிர்வகைப்பாட்டு (acrostic) உத்தியை விரும்பிக் கையாண்டவர். மேலும், ஒரு சொல்லின் எழுத்துகளை மாற்றியமைத்து பிறிதொரு சொல் உருவாக்கும் கரந்துரை மொழி (Anagram) உத்தியையும் தனது கவிதைகளில் இழையோடவிட்டவர்].

அந்தக் கவிதை வெளிப்படையாகச் சொல்வது ஒரு எளிதான செய்தியே. ‘’ஒரு பேஷன் மாடலைக் காதலித்த ஒருவன், அப்பெண் அடுத்தடுத்து (பேஷன் ஷோக்களில்) ஆடைமாற்றுவதுபோல இவனையும் கழற்றிப்போட்டு விட்டதால், இவன் மனமுடைந்து பிதற்றுவதாக உள்ள கவிதைதான் அது! ஆனால், உள்ளே செருகி இருக்கு கூர்மையான குத்தூசி!

எட்டு வரி, ‘பிப்ரவரி 14’ பர்மிய மொழிக் கவிதையின் ஒவ்வொரு வரியின் முதல் எழுத்தையும் மேலிருந்து கீழாக இணைத்தால், அம்மொழி வாசகம் ஒன்று வரும். தமிழில் அந்த வாசகம் என்னவென்றால்,"ஜெனரல் தான் ஷ்வே அதிகாரப் பைத்தியம்" (பைத்தியம் என்ற பொருள் தரும் அந்தப் பர்மிய மொழிச்சொல், ‘முட்டாள், வெறியன்’என்ற பொருள்களும் சுட்டுமாம்!).

யார் அந்த ஜெனரல் தான் ஷ்வே?

அவர், தத்மதாவ், (Tatmadaw) என அழைக்கப்படும் ராணுவ (ஆட்சி)த்தலைமைத் தளபதி! எழுபத்தி நான்கு (அப்போது) வயதுதான். ஷ்வே சும்மா இருப்பாரா? ராணுவப் படை விரைந்தது; கவிஞரைக் (சா வாய், வயது 50 ) கைது செய்தது. பின்னர், ‘ஒரு கவிதை மூலம், பொது அமைதிக்கு ஊறு செய்யும் குற்றங்களைத் தூண்டிவிட்டதற்காக (“inducing crime against public tranqu illity through one of his poems’’). இரண்டாண்டு சிறை என நீதிமன்றில் நவம்பர் 11, 2008இல் அறிவிக்கப்பட்டது. சிறை சென்றார் கவிஞர்.

ஆனாலும், இரண்டாண்டு முடிந்த பின்னரும் சா வாய் உடனே விடுவிக்கப்படவில்லை. கவிஞரின் தண்டனைக் காலம் முடிந்தும் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்படாதது குறித்துப் பன்னாட்டு மனித உரிமை அமைப்புகளின் கண்டனங்கள் உரத்த குரல்களில் ஓங்கி ஒலிக்கத் தொடங்கின. போகட்டும் என்று மே 26, 2010 இல் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். இது ஆரம்பந்தான், முடிவல்ல என்பதற்கேற்பத் தொடர்ந்து அவர்மீது வழக்குகள் ஏற்றப்பட்டன.

கவிதைதான் குற்றம், இரண்டாவது வழக்கு, சா வாய் மீது.

ஏப்ரல் 3, 2019இல் மியான்மரின் தென்கிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள கவ்தாங் நகரில் நடந்த ஒரு பேரணியில் கவிஞர் சா வாய், மனித உரிமைகள் வழக்குரைஞரான கீமைண்ட், மற்றும் நேமியோசின் ஆகிய மூவரும் கலந்துகொண்டனர். சுமார் 700 பேர் கலந்துகொண்ட அப்பேரணியில், பின்சொன்ன இருவரும் உரை நிகழ்த்தினர், அதில் அவர்கள் மியான்மர் ராணுவத்தை அரசியலில் எப்போதும் மூக்கை நுழைத்து மக்களாட்சியை குலைத்துவரும் அதன் போக்கை, தலையீடுகளைக் கடுமையாக விமர்சித்தனர். இறுதியாகக் கவிஞர் சா வாய் எதிர் காலத்தில் ராணுவம், ஆட்சியில் எந்த வகையிலும் தலையிட முடியாத வண்ணம் அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் ஒரு கவிதையை வாசித்தார்; அக்கவிதை சிறு தாள்களில் அச்சிடப்பட்டு கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது. வாசித்து முடிந்ததும்,"தீயசட்டங்கள் யாவற்றையும் நிராகரிக்கிறோம்’’ என்று கோஷமிடுமாறுஅவர் கூட்டத்தினரைக் கேட்டுக்கொண்டார். கூட்டம் உற்சாகமாகக் குரலெழுப்பியது.